Antonio Zequila: “Io e Simona Tagli siamo stati 6/7 anni insieme”/ “Andavamo d’accordo, ma era gelosissima!”

Antonio Zequila e il primo incontro con Simona Tagli: “Ci siamo conosciuti…“

Nel corso del Grande Fratello 2024 è stato spesso tirato in ballo il nome di Antonio Zequila, ex fidanzato di Simona Tagli. La concorrente ha parlato della storia d’amore con l’attore, vissuta tanti anni fa agli inizi delle loro carriere, e ha anche svelato che si sarebbero lasciati per “colpa” di Sharon Stone. Versione però smentita dallo stesso Zequila, il quale ha rilasciato ieri un’intervista a Turchesando, il programma di Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi, in cui ha parlato della relazione con la gieffina.

“Quando io l’ho conosciuta era nel massimo della sua espressione, sprizzava sensualità da tutti i pori – racconta – Lei era famosa e io no, era molto ambita con i suoi balletti televisivi. Era più giovane e aveva l’ormone in fermento. Mi ha conquistato la sua simpatia“. Zequila ha poi raccontato il loro primo incontro: “Ci eravamo conosciuti ad una festa al compleanno di Renzo Arbore, poi lei mi aveva dato il numero di telefono, lei all’epoca era ancora sposata. Poi ci siamo conosciuti per caso ad una manifestazione dove eravamo ospiti insieme. Il giorno dopo doveva andare a San Marino, io con tutta la pazienza mi sono messo in macchina, l’ho accompagnata e da là è iniziato il nostro idillio“.

Antonio Zequila su Simona Tagli: “Andavamo molto d’accordo, ma era gelosissima“

Antonio Zequila e Simona Tagli hanno così avviato una travolgente e passionale storia d’amore: “Da Roma mi sono trasferito a Milano, perché viveva a Milano, poi ci siamo trasferiti a Roma. Sono stati anni molto belli, costruttivi, mi ha insegnato molto. Andavamo molto d’accordo, l’unico problema di Simona è che era gelosissima, mi chiamava 20 volte al giorno“. E ancora: “Siamo stati 6/7 anni insieme, abbiamo convissuto. Io con Simona ho vissuto il fatto che volessi diventare famoso, lei era già famosa, io facevo i fotoromanzi“.

Al Grande Fratello 2024 Simona Tagli ha parlato anche del flirt con Alberto di Monaco, mentre Zequila ha avuto uno spiccato interesse per una star del cinema mondiale come Sharon Stone: “Aveva questa propensione nel diventare principessa, io avevo la propensione a diventare attore di Hollywood, ero affascinato dal cinema americano e avevo una passione per Sharon Stone, che poi ho conosciuto a Parigi’“. Alla fine, l’ex gieffino ebbe l’occasione di conoscere la diva hollywoodiana: “Il giorno dopo lavorò a Parigi, stavo in questo albergo, apparve, ci conoscemmo ed ebbi il piacere di conoscerla ma non di cogliere il fiore, devo essere sincero“.











