Antonio Zequila smentisce Simona Tagli: “Non l’ho lasciata per Sharon Stone”/ “Fu colpa di un’opera lirica…”

Antonio Zequila ‘sbugiarda’ Simona Tagli dopo le rivelazioni al Grande Fratello 2023

La 38a puntata del Grande Fratello 2023 è stata piuttosto ricca dal punto di vista degli argomenti; dalle liti ai momenti di dolcezza, passando per un clima di spensieratezza condito da retroscena amorosi gentilmente offerti da Simona Tagli. La concorrente è stata infatti chiamata in confessionale da Alfonso Signorini che ha ben pensato di incalzarla proprio su alcune presunte liaison vissute in passato.

Dopo aver accennato all’incontro con Alberto di Monaco, l’attenzione è subito passata al presunto ‘due di picche’ ricevuto da Antonio Zequila. L’attore – ha raccontato Simona Tagli – avrebbe deciso di chiudere una relazione del passato con lei ‘a causa’ di Sharon Stone, icona del cinema internazionale. Già in quel momento Alfonso Signorini si è detto particolarmente perplesso, per non dire scettico rispetto alla veridicità del racconto.

Antonio Zequila, la sua verità sulla fine della liaison con Simona Tagli: “La sincerità è il mio ‘modus vivendi’…”.

Neanche il tempo di indagare sui racconti offerti da Simona Tagli che ci ha pensato direttamente Antonio Zequila a vuotare il sacco rispetto alla presunta liaison con Sharon Stone e il conseguente ‘due di picche’ alla concorrente del Grande Fratello 2023. L’attore è infatti intervenuto sui social spiegando non solo di non essere mai stato con l’icona del cinema internazionale, ma dando anche la sua verità in merito alla rottura con Simona Tagli.

“Solo per coerenza, ringrazio Simona Tagli per avermi attribuito una liaison con la splendida Sharon Stone; la conobbi a Parigi ma ahimè, non ho mai colto il fiore. Ero come tanti un suo estimatore dopo l’accavallamento delle gambe in ‘Basic Instinct’ ma non ho mai avuto una liaison con Sharon Stone”. Questa la versione di Antonio Zequila – scritta su Instagram – che ha poi proseguito a proposito della fine della liaison con Simona Tagli: “Avendo fatto della sincerità il mio ‘modus vivendi’, ci lasciammo io e la Tagli: per un’opera lirica, la ‘Norma di Bellini’…”.

