ANTONIO ZEQUILA/ Le lacrime ricordando la morte del padre (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila ha abbassato un po’ le difese: il playboy del Grande Fratello Vip 4 ha rivelato alcuni dettagli del suo passato ad Antonella Elia. Durante una sauna a due, Mister Underwear infatti ha parlato della fine della sua ultima relazione, avvenuta dopo otto anni d’amore e per volontà dell’ex fidanzata. “Le avevo anche promesso che l’avrei sposata”, confessa, “abbiamo chiuso una storia, più la mia donna che ha chiuso, adesso ad ottobre… Otto anni di fidanzamento. Quindi ho vissuto un dramma familiare, un dramma sentimentale. Da quando sto qua sto vivendo una sorta di catarsi”. Anche se lo vediamo spesso sorridente, Zequila infatti nasconde diversi drammi nel suo animo. Soprattutto quando alcuni eventi esterni, come il suono dell’ambulanza, gli fanno ricordare la scomparsa del padre.

ANTONIO ZEQUILA, LE CONFIDENZE AD ANTONELLA ELIA

La Elia però non è l’unica a cui si sta avvicinando sempre di più: oltre ad Aristide Malnati, anche Andrea Montovoli è riuscito in qualche modo ad entrare nelle grazie del concorrente. Antonio Zequila è rimasto molto colpito da alcuni discorsi fatti dal gruppo del Grande Fratello Vip 4 e in particolare da Antonella Elia. Anche se finora lo abbiamo visto alle prese con Clizia Incorvaia, Mister Underwear sembra aver accantonato la parentesi da seduttore per andare un po’ più a fondo e parlare di se stesso. “Sai quando l’altra sera hai parlato del lavoro e dei figli mi ha molto toccato, io ho messo sempre il lavoro al primo posto, avrei potuto farlo tanti anni fa con una donna che ho amato moltissimo”, ha detto alla showgirl durante una sauna.

LE LACRIME PER IL PADRE

La Elia aveva notato un certo cambiamento nell’umore di Antonio Zequila, che nel corso dei giorni ha sempre più perso il suo storico sorriso. “Ma hai pianto l’altra sera?”, gli ha chiesto, riuscendo ad imbarazzarlo. Antonio Zequila infatti non ha potuto fare a meno di versare qualche lacrima pensando al padre. “Ho fatto tutto per lui”, ha sottolineato, “ma devo essere sincero stare qua mi fa sentire bene, mi sono liberato dai pensieri”. Intanto il pubblico si chiede se Adriano Pappalardo verrà convocato dalla produzione per ritornare indietro nel tempo e rievocare quella brutta lite accaduta fra lui e Zequila in quel di Domenica In. Il gieffino ha già svelato di essere stato fatto fuori dalla Rai proprio in seguito a quell’evento, nonostante i tanti anni di sacrifici impiegati per diventare uno dei protagonisti del programma.



