Antonio Zequila, lite con Matteo Pelusi di Matt&Bise/ “Famoso per Pappalardo!”

Antonio Zequila, lite con Matteo Pelusi di Matt&Bise a Ciao Darwin A grande richiesta

Antonio Zequila è pronto a difendere la fazione della tv nella puntata in replica oggi di Ciao Darwin 8. Lo show di Paolo Bonolis torna mettendo contro i protagonisti del web contro quelli della tv e chi meglio del tombeur de femmes napoletano avrebbe potuto farlo? Il suo momento non sarà solo quello in cui, da leader, dirà la sua sul mondo della tv in confronto a quello del web, ma arriverà quando Matteo Pelusi in arte Matt del duo Matt & Bise prenderà in mano il microfono ricordando il momento in cui, all’Isola dei Famosi, l’attore inveì contro Adriano Pappalardo reo di aver nominato sua madre. Proprio facendo le sue voci e infuocando il mondo del web, Matt ha messo in crisi Antonio Zequila accusandolo di essere diventato famoso e pop non grazie al suo lavoro in tv bensì per un meme sul web.

Antonio Zequila e Adriano Pappalardo/ "Dopo lite di 15 anni fa potrebbero far pace"

Antonio Zequila attacca quelli del web: “Voi potete solo commentarla la tv”

A quel punto è guerra aperta e non solo in tv, il cui momento verrà riproposto di nuovo questa sera in replica, ma anche sul web visto che poi la lite tra i due protagonisti si è spostata sui social poco dopo la puntata. Le intenzioni di Matt erano quelle di contattare l’attore per una video reaction sulla puntata e sul loro scontro ma in tutta risposta Antonio Zequila all’epoca decise di sboccarlo salvo poi far notare di essere pronto ad una riappacificazione. Cosa succederà questa sera dopo che la puntata verrà riproposta e come andrà a finire tra i due? Siamo sicuri che i fan di entrambe le fazioni godranno il momento soprattutto coloro che amano il trash e hanno inserito questo momento nelle classifiche dei più amati e visti. Lo scontro, però, non andrà solo a favore di Matt ma anche di Zequila quando, microfono in mano, affermerà di essere attore di cinema, tv e teatro mentre quelli del web ambiscono a fare tv ma si devono accontentare di farla il giorno dopo visto che non possono far altro che commentare quello che succede ai veri protagonisti (quindi a lui).

