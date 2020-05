Antonio Zequila/ L’accusa:”sei diventato famoso grazie a un meme sul web”

Pubblicità

O lo si ama o lo si odia: Antonio Zequila è sempre stato in grado di dividere le folle e così è accaduto anche durante la sua recente partecipazione al Gf Vip 4. Di scontri nella casa ce ne sono stati tanti, ma uno dei leitmotiv di Er Mutanda ha sempre riguardato il suo unico e grande amore. “Ho avuto molte relazioni e mi hanno attribuito flirt con Ivana Trump, Joan Collins, ma ora ho chiuso. Vi svelo la verità su Adriana Volpe e me“, ha sottolineato questi giorni al settimanale Chi. Antonio è a un passo dalle nozze, come anticipato durante l’esperienza gieffina, ma di bombe ne ha sganciate anche altre. “Dopo l’Isola dei Famosi tutti mi volevano”, ha detto al giornale di Alfonso Signorini, “tv, giornali, locali, centri commerciali. Persino Bruno Vespa era interessato al fenomeno Zequila. Ricordo anche che, per colpa mia, le primedonne della Rai, Simona Ventura e Mara Venier, entrarono in conflitto“. Per quale motivo? Le due conduttrici avrebbero cercato di conquistare la presenza dell’attore nei rispettivi programmi, giocando al rialzo con le ospitate. “Ho seguito la legge del miglior offerente”, ha detto ancora, “anche se poi è proprio nel salotto di Mara che è successa la famosa bagarre fra me e Pappalardo“.

Intanto è un’altra signora della tv ad avercela a morte con Zequila, ovvero l’ex gieffina Antonella Elia. Durante il reality, l’attore e la showgirl sono diventati super amici e poi si sono allontanati di molto a causa di una brutta lite. A quanto pare non si è risolto nulla e anzi in una diretta su Instagram con Andrea Denver, Antonella ha rivelato che Zequila la insulterebbe ancora. “Mi ha dato anche della cariatide. E’ tanto carino”, ha sottolineato, “una cariatide. Cosa vuol dire una cariatide. Vorrei illudermi che non sia un insulto clamoroso”. La Elia è proprio sul piede di guerra e ha deciso querelare l’artista.

Antonio Zequila, la lite a Ciao Darwin

Antonio Zequila è finito spesso al centro di liti e scontri furiosi e così è avvenuto anche a Ciao Darwin 8. L’attore ha partecipato al programma l’anno scorso e la puntata verrà trasmessa in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 9 maggio 2020. Antonio è stato chiamato per rappresentare la squadra della Tv e sappiamo fin troppo bene che il suo curriculum vanta diverse partecipazioni in molti settori del mondo dello spettacolo. Visto che la sfida riguardava i volti del piccolo schermo contro quelli dei social, Zequila ha pensato bene però di ribadire in breve di essere attore di “Tv, cinema, teatro e affini“. Anche se non è stato questo dettaglio a far scattare sull’attenti gli influencer, quanto il discorso fatto nel corso del Dibattito. “Questa sera siete venuti in televisione, siete anche fortunati“, ha detto, “Voi avete avuto un ottimo esordio, quindi passate la maggior parte del vostro tempo sui telefonini e ambite a fare la televisione, perchè il web è la tv del giorno dopo. In quanto voi siete motivati a commentare quanto è accaduto in tv il giorno prima. Quindi noi siamo la prima scelta, voi la seconda”. Il team del web però si è infuriato e Matteo Pelusi del duo Matt e Bise ha preso la parola. “Sei diventato famoso grazie a un meme sul web”, gli ha ricordato. Il riferimento è a quel famoso “Mai più” che Zequila ha tuonato contro Adriano Pappalardo 14 anni fa, durante una puntata di Domenica In. All’epoca, Pappalardo infatti aveva dichiarato, rivolgendosi all’attore, “Tu pur di aver successo ti… tua madre“, e Zequila non ci ha visto più. Anno dopo, Mara Venier ha rivelato al settimanale Nuovo che quella brutta pagina di televisione le è costato il posto in Rai. In seguito alla lite fra Zequila e Pappalardo infatti la conduttrice è stata sostituita da Lorena Bianchetti.



