Antonio Zequila “Maria Elena Boschi? La donna ideale è la Muti”/ “Nel mio film lei..”

Reduce di una lite a distanza e a favore dei social con Lucia Bramieri, Antonio Zequila torna a farci sorridere e anche questa volta ospite in radio nel digital space ViaRadio di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella. L’attore partecipa sempre con gioia all’appuntamento quasi settimanale con la trasmissione e ogni volta ci regala delle chicche divertenti e importanti e anche oggi ha fatto lo stesso soprattutto quando il padrone di casa lo ha stuzzicato un po’ parlando di Maria Elena Boschi, quella che, a suo dire, rappresentava il suo ideale di donna. A quanto pare il suo pensiero su di lei è cambiato e proprio poco fa ha confermato che in realtà il suo ideale è da sempre Ornella Muti che lui adora e ama anche lavorativamente parlando: “La donna che mi ha fatto battere il cuore, il sogno proibito è Ornella Muti..”.

ANTONIO ZEQUILA RIVELA CHE IL SUO SOGNO PROIBITO E’…

Nel suo racconto, Antonio Zequila ci rivela anche di avere per le mani il suo film, Tentazioni: “Sto lavorando come produttore esecutivo ad un film che racconta una storia a tre, sarei onorato di avere la Muti… è una storia ambientata nel Lazio dove l’arrivo di un prete, Don Gerardo (che sarebbe lui) cambia la vita di due fratelli, una donna (che potrebbe essere Ornella Muti) e un uomo, che perdono la testa per lui”. A quanto pare Antonio Zequila è sempre un vulcano di idee così nella vita lavorativa così come quella privata anche se adesso giura di essere single dopo una conoscenza già finita con una bellissima modella. Quale sarà la sua prossima mossa? Andrà davvero alla conquista di Ornella Muti? L’importante è non fargli notare che questo suo cambiamento di rotta sembra la storia “Della volpe e l’uva…”.



