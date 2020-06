Lucia Bramieri Vs Antonio Zequila, tira fuori la Volpe/ “Non le piaccio? Meglio!”

E’ uno scontro al vertice quello tra Lucia Bramieri e Antonio Zequila, uno scontro che avremmo preferito vedere in tv magari nel bel nutrito salotto di Barbara d’Urso ma, a quanto pare, dovremo accontentarci di un battibecco social che promette scintille. Ad accendere la miccia è stata proprio Lucia Bramieri che parlando della casa del Grande Fratello ha sottolineato come di sicuro non si sarebbe appoggiata a Zequila come figura di riferimento maschile. A quel punto l’attore ha risposto a tono sentendosi punto e tirato in ballo e andando dritto al sodo ed etichettando la sua “rivale” come “una signora che vive di riflesso ad un cognome altisonante di un grande attore..”. Chi conosce Lucia Bramieri sa bene che questo tipo di frasi la colpiscono nel vivo e così poco fa, sempre sui social, è arrivata la sua risposta indignata in cui ha pensato bene di tirare in ballo anche Adriana Volpe ricordando quello che è successo tra quest’ultima e Zequila nella casa del Grande Fratello in relazione alla loro presunta liason.

LUCIA BRAMIERI-ANTONIO ZEQUILA, E’ SCONTRO SUI SOCIAL!

Lucia Bramieri ci tiene a precisare che il suo è stato un matrimonio d’amore e che non vive di riflesso grazie al marito visto che nel momento stesso in cui lo ha sposato è diventata, di fatto, la signora Bramieri: “Qui non c’è nessun sfruttamento… Qui c’è un VERO matrimonio.. È chiara la differenza???”. Chiuso il capitale relativo al cognome e, quindi, alla sua popolarità, la Bramieri ci va giù pesante tirando in ballo la lite con Adriana Volpe che lo ha visto protagonista al Grande Fratello e, inoltre, il suo comportamento dopo l’eliminazione: ” Mi rende solo più felice di essere come sono e non piacere a “maschi” come lei che non perdono occasione per esaltare il proprio fascino la Latin lover mettendo anche in grande imbarazzo le donne che ha frequentato (vedi caso @adrianavolpereal) Oltre a questo la sua arroganza soprattutto nel momento in cui è uscito dalla casa del GF scappando senza salutare civilmente ed educatamente i suoi coinquilini non ha bisogno di essere ulteriormente commentata..Provi ad essere meno maschio… e più Signore!!”. Come andrà a finire questa diatriba?

Ecco di seguito il post integrale di Lucia Bramieri:





