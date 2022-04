Antonio Zequila su Jeremias Rodriguez/ “Voleva lasciare L’isola, chiamare Belen e…”

L’isola dei famosi 2022, Antonio Zequila si apre su Jeremias Rodriguez: le confessioni inaspettate

Alla vigilia della nuova nonché quinta diretta de L’isola dei famosi 2022, prevista per il 7 aprile 2022 su Canale 5, Antonio Zequila torna a far parlare di sé in seguito alla sua eliminazione dal reality honduregno. Il motivo? In un’intervista concessa a Superguida tv, Antonio Zequila ha motivato il suo sfogo rilasciato ai microfoni di Pomeriggio 5 a Barbara D’Urso sul conto di Jeremias Rodriguez, fornendo dei particolari retroscena, nell’ennesimo attacco sferrato al fratello di Belen Rodriguez.

“La persona che più mi ha deluso è Jeremias. Lui un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso – fa sapere nel suo intervento rivelatorio l’ex naufrago– Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, noi stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo (si riferisce a Gustavo Rodriguez, ndr) è poi uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato”. La confessione poi prosegue: ” Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare”.

Antonio Zequila e lo sfogo su Jeremias Rodriguez de L’isola dei famosi 2022

L’intervista a cui si lascia andare l’ormai ex naufrago de L’isola dei famosi 2022, Antonio Zequila, poi, assume i toni di uno sfogo intriso di delusione, che prosegue con ulteriori dichiarazioni compromettenti per Jeremias Rodriguez: “Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre. Jeremias ha inveito anche contro la produzione, contro gli autori. Voleva abbandonare il gioco, voleva chiamare la sorella, poi l’avvocato”. Parole molto forti quelle rilasciate da Antonio Zequila sul conto di Jeremias Rodriguez, che potrebbero compromettere la permanenza nel gioco honduregno del naufrago dalle origini argentine.

La confessione di Antonio Zequila sul conto di Jeremias Rodriguez de L'isola dei famosi, infine, si conclude con testuali dichiarazioni: " Parlando dell'Isola ha detto che era un reality di m***a. Mi chiedo allora per quale motivo ha deciso di partecipare. Non mi piacciono poi le persone che nella vita vivono di riflesso, le sanguisughe". Che Jeremias Rodriguez possa a breve voler replicare alle esternazioni di Antonio Zequila? Nel frattempo, Jeremias è protagonista di uno scontro a dir poco infuocato con Nicolas Vaporidis, esploso in Honduras per una questione culinaria…











