Antonio Zequila verso Uomini e donne vip? / “Ora sono single e…”

Antonio Zequila erede al trono a Uomini e donne vip? La candidatura a Maria De Filippi

Si preannuncia un’estate 2022 ricca di novità per ciò che concerne il palinsesto delle reti Mediaset, o almeno questo è stando a quanto anticipa il beninformato Coming-soon con la non conferma di Temptation island -format storico estivo condotto da Filippo Bisciglia- che in tv potrebbe essere sostituito dallo spin-off di Uomini e donne dedicato alle celebrità. Uomini e donne vip potrebbe, quindi, debuttare in tv proprio in sostituzione di Temptation island e-sempre secondo gli spoiler- vedrebbe tra i primi eredi al trono, in qualità di tronista alla ricerca dell’amore, Antonio Zequila. Reduce dall’eliminazione subita al televoto a L’isola dei famosi, Antonio Zequila ha concesso un’intervista post-reality a Superguida tv, dove – tra le altre curiosità- ha replicato al rumor che lo vedrebbe in procinto di debuttare a Uomini e donne vip.

“Mi piacerebbe partecipare -ha fatto sapere l’ex naufrago e ora aspirante tronista a Uomini e donne vip, ovvero il preannunciato spin-off del dating show di Canale 5, dedicato ai “very important people”-. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. È una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma”.

Nel corso della nuova intervista- dove tra le altre cose ha anche rilasciato delle dichiarazioni forti sul “segreto” di Jeremias Rodriguez, concorrente a L’isola dei famosi- Antonio Zequila ha inoltre svelato di essere stato in trattativa per l’ingaggio nel cast del Grande fratello vip 6. “Sono stato chiamato da Alfonso Signorini a novembre -fa sapere l’ex naufrago e aspirante primo tronista a Uomini e donne vip-. Sarei dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre. Avevano bisogno di un una persona come me che poteva creare delle dinamiche perché in quel momento il reality era un po’ statico”. Ma ad un certo punto è stato sostituito nel cast del reality dei vipponi, da due new-entries d’eccezione, in un momento di congiuntura non proprio favorevole per Antonio Zequila: “Poi sono stati fatti entrare Valeria Marini e Giacomo Urtis che hanno portato un po’ di divertimento nella casa. Mi è dispiaciuto per aver perso questa occasione. Alfonso Signorini è un mio caro amico. Mi ha curato il cancro dell’anima che è la depressione. Avevo appena perso mio padre Giovanni e lui mi ha sostenuto. Magari entrerò nella casa nella prossima edizione che inizierà a settembre”.

Che Antonio Zequila possa, quindi, avviare una nuova avventura in tv, alla corte dell'atteso Uomini e donne vip? Staremo a vedere!











