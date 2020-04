Antonio Zequila Vs Antonella Elia/ “La mia depressione? Lei è finta vittima egoista”

Pubblicità

ZEQUILA TORNA A PARLARE DELLA DEPRESSIONE PER COLPA DI ANTONELLA ELIA

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip 2020 sa bene che Antonio Zequila, in qualche occasione, ha avuto modo di parlare della depressione con la quale ha dovuto combattere alla morte del padre. Un capitolo doloroso della sua vita che lui tiene custodito ben stretto nella sua mente e nel suo cuore e di cui a fatica ha parlato con i suoi coinquilini, proprio in nome di quello che passato e sentito sa bene anche che cosa significa depressione e di come questa sia una vera e propria malattia e non la “follia” di una persona come molti vogliono lasciare intendere. La cosa che lo ha fatto tornare a parlare della questione è stata un’esternazione poco felice di Antonella Elia che sui social, in diretta con Asia Valente, ha detto: “Quando te ne sei andata via lui è entrato in depressione, è proprio impazzito. A me Zequila non piace per niente, proprio zero. Quando gli ho dato quel bacio a stampo era per gioco e Pietro si è pure arrabbiato. Non mi piace, è l’opposto dell’uomo con cui potrei stare””.

ANTONIO ZEQUILA RISPONDE A TONO AD ANTONELLA ELIA

Proprio per questo Antonio Zequila ha deciso di rispondere a tono, come spesso sta facendo in questi giorni sui social, anche ad Antonella Elia andando all’attacco e sottolineando come lei non sia in grado di capire quello di cui parla: “Avevo giurato a me stesso che non ne avrei più parlato……ma sono costretto a farlo visto che si ..confonde la depressione con la personalità…lei che alterna il vittimismo smielato al suo egoismo congenito….la depressione è una malattia seria…è il cancro dell’anima….io vi ero caduto in seguito alla perdita di mio padre Giovanni.. e grazie al gf vip 4 ed alla sensibilità immensa di Alfonso Signorini..al quale sarò sempre grato.. ne sono uscito”. Messaggio forte e chiaro, Antonella Elia risponderà?



