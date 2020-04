Pietro Delle Piane, fidanzato Antonella Elia/ Lei: “Un pensiero al mio innamorato”

Silenzio social per Pietro Delle Piane. Da ormai una lunga settimana il fidanzato di Antonella Elia ha scelto di non apparire sui social, neanche a distanza di poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 2020. A rompere il silenzio, invece, è stata proprio la gieffina, la quale, lanciando in aria un palloncino con un pensiero di speranza, ha rivolto parole di affetto anche al suo compagno. “Andrà tutto bene, lo sento nel profondo del cuore – ha detto la Elia – e dedico un pensiero di bellezza, di felicità, di amore a tutte le persone: ai miei amici, al mio innamorato, a mia mamma, a tutti. E che questo periodo trascorso in questa bolla fantastica – ha aggiunto l’ex valletta – possa essere per me un momento di crescita, di cambiamento, che io possa portare qualcosa di migliore nel mio piccolo a chi mi sta vicino e alle persone. Non so bene in che modo – ha aggiunto la Elia – ma sicuramente con un pensiero di bellezza, di gioia di felicità”. Le polemiche legate alle foto con fiore Argento sono ormai un lontano ricordo?

ANTONELLA ELIA E PIETRO DALLE PIANE: SORPRESA IN ARRIVO? PAOLA DI BENEDETTO…

Non sappiamo ancora se Pietro Delle Piane questa sera riserverà un pensiero alla sua compagna, Antonella Elia. La gieffina, lo ricordiamo, attualmente è in nomination con Patrick Pugliese e Andrea Denver, un televoto che potrebbe decretare il suo agognato posto in finale. In una puntata così ricca di emozioni, ci si aspetta che il suo compagno possa riservarle un tenero messaggio, visti anche i numerosi passi in avanti che ex valletta ha fatto verso di lui. Intanto, nelle scorse ore, un gioco potrebbe aver riaperto una vecchia ferita di Antonella Elia, che qualche giorno fa ha ammesso che avrebbe voluto avere un figlo, ma di aver incontrato l’uomo della sua vita, Pietro Dalle Piane, troppo tardi. “Non potrò avere un figlio con lui e questo – ha detto la Elia – ed è un dolore”. A riaprire la questione, Paola di Benedetto, che ha voluto omaggiare l’ex valletta parlando del suo desiderio più grande: “Non so se lo vorrai, ma se lo vorrai – ha detto l’ex madre natura – sono convinta che potrai essere una grandissima mamma e comunque lo saresti stata, se mai avessi avuto un bambino”. Cosa ne penseranno Antonella Elia e Pietro Dalle Piane?



© RIPRODUZIONE RISERVATA