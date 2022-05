Anxia Lytics, The Band/ Dominano la scena con “Giudizi universali”

Anxia Lytics conquistano The Band con “Giudizi universali”

Anxia Lytics sono una delle rivelazioni di The Band, il talent show musicale condotto da Carlo Conti su Rai1. La band però durante la terza puntata dello show ha diviso la giuria con la loro interpretazione e rivisitazione di “Giudizi universali”, la splendida poesia di Samuele Bersani. In giuria, infatti, Asia Argento non ha apprezzato l’esibizione sottolineando di non aver capito molto di quanto detto dalla cantante. Di parere opposto i tutori che, invece, hanno sottolineato la bravura di Alessia e della band dando come voto 26. Il voto della giuria è stato però più basso, visto che la band ha conquistato 24 punti.

Il percorso degli Anxia Lytics prosegue tra alti e bassi. Durante la seconda puntata la band si era fatta notare da coach e giudici con una versione di “Dedicato” di Loredana Bertè incontrando parere discordanti. Rocco Tanica: “questa canzone è stata corrosa dalle troppe esibizioni. Ci vorrebbe una moratoria. Cinque-dieci anni in cui non si ascolta per farsela piacere da capo ma apprezzo l’esecuzione”, mentre Giusy Ferreri: “apprezzo la cantante, come canta, ma per quanto riguarda gli arrangiamenti ho trovato poca originalità”. Positivo, invece, il parere di Gianna Nannini: “Alessia l’ha portata in alto questa canzone con una caratteristica soul che mi ha incantato”.

Chi sono gli Anxia Lyitics di The Band

Ma chi sono gli Anxia Lytics di The Band? A raccontarsi a cuore aperto è stata proprio la band nel video di presentazione: “il nostro progetto è nato a fine anno del 2019 poco prima della pandemia e abbiamo scelto questo nome perchè per noi la musica è anche questo: è un ansiolitico che ci aiuta nei momenti in cui ci sentiamo più tristi e confusi. Ci piace molto contaminare tra i generi passiamo dal rock al pop elettronico”.

Anxia Lyitics, il video della loro esibizione:

