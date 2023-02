Anziano rinchiuso in container a Piacenza/ Legale arrestati: “Prove a loro favore”

A Mattino5 si torna a parlare del caso dell’anziano 73enne rinchiuso in una container in provincia di Piacenza. Il programma di Canale 5 ha intervistato l’avvocato Dordoni, il legale delle tre persone indagate, leggasi moglie della vittima e figlio della stessa, entrambi arrestati, e la suocera, attualmente a piede libero: “Farò ricorso al tribunale del riesame. Ci sono elementi forti a discolpa degli indagati? Assolutamente sì. Ho prodotto fotografie che sono state scattate la sera del 21 gennaio del 2023 a casa della cognata, siccome si parla di questo sequestro dal mese di novembre e dal periodo antecedente Natale questa è una delle prove che smentisce questa accusa”.

Quindi l’avvocato ha proseguito: “Tutti e tre hanno mantenuto la stessa versione dei fatti, il sequestro c’è stato ma è occasione nella mattina del 9 febbraio e continuano a sostenere che è stato fatto per proteggere questa persona, negano di non averlo mai picchiato e produrrò anche gli estratti del conto corrente da cui si evince che il movente economico iniziale è proprio fuorviante, è inconsistente”.

ANZIANO SEGREGATO A PIACENZA, LEGALE INDAGATI: “GIA’ PRIMA DI NATALE…”

L’inviato di Mattino5, Emanuele Canta, ha commentato subito dopo le dichiarazioni del legale della famiglia indagata: “Già prima di Natale i vicini di casa avevano sentito dei colpi nel container e poi a inizio gennaio l’episodio della ragazza che va a bussare quindi era già ripetuta più volte”.

In studio Patrizia Groppelli e Raffaelle Tonon, con quest’ultimo che ha detto la sua sulla vicenda dell’anziano 73enne segregato, secondo cui lo stesso sarebbe stato “estromesso” dalla casa in quanto vecchio e di peso: “Qui il problema è uno solo – spiega l’ex Grande Fratello Vip ed opinionista Mediaset – si dice che lavorassero e che non ci sono problemi economici. La casa è di questo anziano e il loro in casa non lo volevano perchè era un impedimento, era già in condizioni precarie dice la figlia e aveva bisogno di cure, gli dava fastidio, loro volevano usufruire dell’immobile senza l’anziano”.

