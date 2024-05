Anziano scomparso ritrovato durante diretta di Chi l’ha Visto?/ Federica Sciarelli: “Portiamo fortuna”

Nel corso della puntata di ieri del programma cult di Rai Tre, Chi l’ha visto? è stato effettuato un ritrovamento live, in diretta. Il caso ha riguardato un anziano scomparso che è stato rinvenuto pochi istanti dopo che una famigliare aveva lanciato un appello in diretta tv. Grandi emozioni quindi durante la diretta di ieri con la conduttrice, la nota giornalista Federica Sciarelli, che non ha trattenuto la gioia, mostrando un sorriso a 32 denti dopo aver ricevuto la lieta notizia.

Il caso ha riguardato un signore 87enne che la figlia Elena stava cercando così come tutta la sua famiglia; la donna era al telefono in diretta con il programma di Rai Tre pochi istanti prima, raccontando, come da prassi, i dettagli della vicenda. L’anziano era sparito da Marco Simone, una frazione di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, nella tarda mattinata di ieri, e non rientrando più a casa i suoi cari si erano giustamente spaventati. Poco dopo il colpo di scena: “L’hanno ritrovato, oddio ci scusi”, le parole della stessa donna, visibilmente emozionata.

ANZIANO SCOMPARSO RITROVATO DURANTE DIRETTA DI CHI L’HA VISTO? COSA È SUCCESSO

La conduttrice di Chi l’ha visto ha ribattuto: “No ma quali scuse, noi siamo felicissimi per quello che è successo e non deve proprio scusarsi”. La Sciarelli ha poi ricordato come fosse la prima volta che il caso di un personaggio scomparso venga risolto in così poco tempo, per poi esclamare: “Noi portiamo fortuna”.

Ovviamente non è il primo caso che viene risolto dalla storica trasmissione di Rai Tre Chi l’ha visto. un programma cult che nel corso degli anni ha aiutato nelle indagini di alcuni dei casi più spinosi di cronaca nera. L’ultimo esempio è quello del rinvenimento del cadavere di Antonella Di Massa, scoperto dalla troupe di Chi l’ha Visto sull’isola di Ischia. L’anziano sparito da Guidonia è stato ritrovato a Fiumicino e la notizia è stata condivisa durante il programma televisivo.

"L'hanno trovato? Sì?". Ritrovamento choc di uno scomparso a #ChiLHaVisto, mentre la parente stava realizzando l'appello per la ricerca. Sciarelli con occhi lucidissimi.













