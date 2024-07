Scomparsa Mirella Grigori/ A Chi l’ha visto l’identikit di un uomo forse collegato alla sua sparizione

Chi l’ha visto ha mostrato per la prima volta l’identikit di un uomo che potrebbe aver avuto un ruolo chiave nella scomparsa di Mirella Gregori, 15enne romana sparita 41 anni fa. I suoi tratti somatici vengono descritti dal signor Giuseppe, cameriere del bar sotto la casa di Mirella Gregori: “Mi ha chiesto informazioni su Mirella, era arabo – ha raccontato – forse egiziano, non te lo so dire, non era italiano”. I due hanno parlato una settimana prima della scomparsa, descrivendo come un 38enne, alto circa 1,65 colorito olivastro e baffetti. Sette giorni dopo Mirella Gregori scompare: qualcuno citofona a casa sua e le dice di scendere, lei esce di casa e non si troverà mai più. Per la famiglia di Mirella Gregori, chi l’ha sequestra, si tratta di qualcuno di cui la stessa ragazza si fidava, ma il suo “aguzzino” non è mai stato ritrovato.

L’avvocato Nicodemo Gentile, della famiglia di Mirella Gregori, aggiunge: “Giuseppe è una delle ultime persone che vede Mirella, lavorava la e frequentava quegli ambienti e hanno dato questa versione di questa persona che però non è mai stata identificata”. Sonia, amica di Mirella Gregori, racconta invece: “Io volevo un bene dell’anima a Mirella anche io voglio la verità”, mentre l’avvocato Gentili aggiunge: “Siamo convinti che la verità di Mirella sia conservata nelle carte, ci sono tanti segreti, ci sono tante piste da poter approfondire, le sue relazioni, noi ci crediamo”.

SCOMPARSA MIRELLA GRIGORI, LA SPERANZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

L’ultima speranza è la commissione parlamentare d’inchiesta che oggi ascolterà proprio Giuseppe, l’uomo che ha fornito l’identikit “Comunque questo identikit è importante, noi facciamo un appello e speriamo che qualcuno possa riconoscere questa persona”.

Chissà se si riuscirà mai ad arrivare ad una svolta in uno dei più noti cold case italiani, risalente tra l’altro ad un periodo in cui furono diverse le ragazze che sparirono senza essere più ritrovate, su tutte Emanuela Orlandi. Che dopo più di 4 decadi si possa finalmente trovare la verità grazie a questo identikit? Sono attesi aggiornamenti nelle prossime settimane a partire dalla giornata di oggi.

