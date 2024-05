Amici 23, Holden nel mirino di Anna Pettinelli: “Chi l’ha visto al serale?/ “É stato chiuso nella sua..”

Amici 23, Holden finisce al centro delle contestazioni in vista della semifinale

Holden finisce al centro delle polemiche nella scuola di Amici 23 prima della semifinale e stavolta èAnna Pettinelli ad attaccarlo. Così come emerge nel daytime di Amici datato 10 maggio 2024 la maestra di canto e voce su RDS torna a criticare il talento dell’allievo di Rudy Zerb.

Vincitore Amici 2024, chi è?/ Cinque finalisti: Petit favorito, Sarah vola per i social: pronostico

Anna Pettinelli attacca Holden e lo accusa di assenteismo nel percorso di studio da lui intrapreso del canto seppur riconoscendo al giovane un buon andamento generale nel pomeridiano di Amici 23 torna alla carica: ” ha cantato? -chiosa ancora la Pettinelli -, io non l’ho visto… ha fatto un bellissimo pomeridiano-, bravo tra scrittura, arrangiamento e produzione poi lo metti sul palco con il nome del serale e nulla…faccia tetra come se non ci fosse mai stato…”.

Holden non merita la finale di Amici 2024?/ La stampa lo boccia, ma i fan festeggiano: il verdetto

Il botta e risposta é infuocato, tra Anna Pettinelli e Holden, prima della semifinale di Amici 23

Per la Pettinelli il figliastro di Laura Pausini non sarebbe mai entrato veramente nel vivo del programma di Amici 23, complici gli attacchi di panico che lo porterebbero all’alienazione dalle attività programmate in collettività. Motivi critici, quelli elencati da Anna Pettinelli, per cui Holden non meriterebbe la finale: “non te la meriti, la finale é di chi dà il personale nel corale e non fa le cose nella sua tana”.

Ma la reazione di Holden non si lascia di certo attendere. Con la voce tremolante, visibilmente colpito nel profondo dalle parole della speaker on air su RDS, Holden rispedisce alla mittente il j’accuse ricordando l’impegno profuso nell’autoproduzione della sua musica.

Amici 2024, Sarah "terza incomoda" tra Marisol e Petit?/ "Eravamo amiche, poi..."

Ma questo non basterebbe per Anna, in quanto Holden avrebbe dovuto saper cogliere la chance di Amici motivandosi ad aprirsi agli altri, al saper stare con gli altri, così come sul palco lui é chiamato a rendersi veicolo di un’emozione da trasmettere al pubblico. Holden proprio non ci sta: “Ora mi viene in mente a quando fino al mattino ero ancora lí a lavorare… – tutto ciò che non si é visto di me é perché ero in difficoltà”, dichiara visibilmente provato Holden, alludendo alle energie profuse dividendosi tra gli studi del canto e l’autoproduzione del suo primo disco Ep prossimamente in uscita.

Nel j’accuse di Anna Pettinelli, oltre a Holden rientra di fatto la mention di Mida tra i protagonisti concorrenti che non meriterebbero la conquista della finale alla semifinale. Il secondo cantautore menzionato, secondo lo spoiler della semifinale finirebbe al ballottaggio di rischio eliminazione contro Sarah Toscano, al cospetto delle votazioni dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA