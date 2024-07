Scomparsa Mara Favro/ Luca e Cosimo: i due indagati si rimpallano le responsabilità

La scomparsa di Mara Favro, il scomparsa di Mara Favro ” rel=”noopener” target=”_blank”>giallo di Chiomonte al centro dei servizi di Chi l’ha visto. Il programma di Rai Tre ha intervistato per l’ennesima volta Luca, il datore di lavoro di Mara Favro, da qualche giorno a questa parte indagato: “Si dorme meglio da indagato perchè adesso so che faranno tutti gli accertamenti necessari che toglieranno ogni dubbio”. Chi l’ha visto ha ascoltato anche Cosimo, il pizzaiolo, anch’egli indagato (secondo ed ultimo), nonchè colui che avrebbe visto forse per l’ultima volta in vita proprio Mara Favro e che invece punta il dito contro Luca.

“Siamo scesi insieme, poi lei è risalita dopo dieci minuti a prendersi le sigarette e le chiavi che aveva dimenticato, poi il giorno dopo Luca mi ha detto che aveva sentito Mara quella sera, lei era tornata in pizzeria”, di conseguenza per Cosimo sarebbe stato proprio il datore di lavoro l’ultimo ad aver visto in vita “E’ inutile che continua a dire altro”, aggiunge Cosimo. Insomma, una sorta di rimpallo di responsabilità fra i due in merito a quella famosa notte fra il 7 e l’8 marzo durante la quale Mara Favro è appunto sparita da Chiomonte.

SCOMPARSA MARA FAVRO, COSIMO: “IO NON LAVORO PIU’ IN PIZZERIA”

“Io non lavoro più lì dal 9 marzo perchè non stavo bene”, aggiunge lo stesso pizzaiolo. “Lei si è vista con lei e non c’è più, questa cosa ci preoccupa tutti, lei si è avviata a a piedi” e non si sa dove sia andata. Cosa è successo quindi quella notte: “Io ho finito di lavorare dopo l’una”, cercando di fornire un orario per ricostruire i fatti. Cosimo e Mara scendono con una macchina verso Susa poi Mara torna indietro e non si sa più nulla:

Mara avrebbe però guidato l’auto di un terzo. quindi non si capisce come mai gli inquirenti stiano cercando tracce di Luca, il datore di lavoro, nella stessa vettura: “Cosimo ha dovuto dire una piccola bugia – replica lo stesso – perchè non ha la patente, poi ha dovuto dire delle bugie più grandi e ha fatto un casino. Ha detto che non era stato in macchina con Mara e invece erano insieme sulla Fiat Grande Punto rossa”.

SCOMPARSA MARA FAVRO, LUCA: “L’ULTIMO CHE HA CHIAMATO SECONDO ME È COSIMO…”

Una vicenda ancora ricca di dubbi e di misteri, ma dove è finita Mara Favro, sparita da Chiomonte?? “Quando mi ha chiamato Mara – ha aggiunto ancora Luca – e mi ha detto che stava tornando indietro, mi ha detto che Cosimo l’aveva abbandonato in mezzo alla strada per andare dalla sua ragazza. Le ho detto a Mara di fermarsi, erano le 3:00 di notte, ma lei mi ha detto di no, poi le ho detto di fare attenzione e l’ho vista incamminarsi, mi ha detto che avrebbe chiamato qualcuno e avrebbe trovato qualcuno che le desse un passaggio”.

E ancora: “Io non sono mai salito su quella macchina, ho nominato anche un perito. Non capisco perchè Cosimo dice bugie su bugie. Forse Mara ha chiamato, non ha trovato nessuno e secondo me potrebbe aver richiamato Cosimo, ma è quasi sicuro, è l’ultima persona con la macchina, visto che io non posso uscire per i miei problemi…”.











