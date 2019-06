Apes Revolution Il pianeta delle scimmie/ Video, su Italia 1 il film con Andy Serkis

Apes Revolution Il pianeta delle scimmie va in onda su Italia 1 per la prima serata di questo lunedì 3 giugno 2019 a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 degli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della TSG Entertainment in collaborazione con la Chernin Entertainment mentre la distribuzione è stata gestita in Italia dalla Twentieth Century Fox. La regia della pellicola è stata affidata a Mat Reeves con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto nel 1963 da Pierre Boulle e sceneggiatura adattata da Amanda Silver, Rick Jaffa e Mark Bomback. La scenografia è stata realizzata da James Chinlund, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Michael Giacchino mentre il montaggio è stato eseguito da William Hoy e Stan Salfas. Nel cast sono presenti tantissimi attori di successo tra cui Andy Serkis, Jason Clarke, Toby Kebbell, Gary Oldman, Keri Russell e Keir O’Donnell.

Apes Revolution Il pianeta delle scimmie, la trama del film

Ora è il momento di andare a vedere la trama del film Apes Revolution Il pianeta delle scimmie. Il pianeta Terra per via del terribile virus scatenato da quello che doveva essere un antidoto per curare la malattia dell’alzheimer ma che invece non ha fatto altro che decimare l’uomo e soprattutto migliorare in maniera spropositata l’intelligenza delle scimmie, si presenta enormemente devastato con gli ultimi sopravvissuti che si sono arroccati in una fortezza costruita in quella che una volta era la città di San Francisco. Invece la scimmia Cesare radunando tutti gli esemplari della propria razza ha creato una vera e propria comunità che vive all’interno del bosco che si trova nei pressi proprio della città di San Francisco. Un giorno il figlio di Cesare ed alcuni amici si imbatte in un uomo che faceva parte di una spedizione scientifica di quale intimorito dalla presenza delle scimmie per puro sbaglio lascia partire un colpo della sua pistola con il quale colpisce alla spalla la scimmia. In soccorso dell’uomo arriva il resto della spedizione scientifica mentre in aiuto della scimmia arriva a pesare con tantissimi altri esemplari.

La rabbia naturalmente tanta ma Cesare riesce a persuadere tutti nel non attaccare gli uomini mentre questi ordina di far ritorno nella loro comunità di non mettere mai più piede in quella zona. Mentre gli uomini ritornano effettivamente nella loro Fortezza San Francisco l’episodio ha suscitato enorme rabbia in tutta la comunità delle scimmie dando così forza a Koba il quale da sempre ha un enorme disprezzo nei confronti della razza umana per tutto quello che hanno dovuto soffrire nel corso degli anni per cui Sfrutta la questione per riuscire a prendere il controllo della comunità e quindi convincere tutti nel preparare l’assalto e pochi sopravvissuti della razza umana. Gli uomini avendo avuto quindi sentore di com’è la situazione potesse precipitare da un momento all’altro iniziano ad organizzarsi per difendersi per quello che sarà un terribile attacco che metterà a rischio l’estinzione della razza umana sulla terra E che soprattutto potrà vedere uno sconvolgimento totale con le scimmie ormai destinate ad essere la razza predominante. Sarà effettivamente così?

