Apocalypto/ Video, su Canale 20 il film di Mel Gibson (oggi, 13 settembre 2019)

Il film Apocalypto va in onda oggi, 13 settembre, a partire dalle 21 su Canale 20. Il film è diretto da Mel Gibson. Una pellicola controversa, quella che ha debuttato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2006, poiché rea di essere ricca di inesattezze e incongruenze sul piano degli eventi narrati. Al netto delle critiche ricevute, questa pellicola, interamente girata negli Stati Uniti, vanta un cast sul quale sarebbe il caso di soffermarsi: hanno recitato in Apocalypto Rudy Youngblood, Morris Birdyellowhead, Dalia Hernandez, Ricardo Diaz Mendoza, Jonathan Brewer, Mayra Serbulo Cortes, Gerardo Taracena, Hiram Solo, Carlos Emilio Baez e Raoul Trujillo. La maggior parte degli attori sono messicani perché le vicende raccontate nel film sono ambientate nello Yucatan.

Apocalypto, la trama del film

Siamo all’inizio del XVI secolo, nello Yucatan, nel bel mezzo di un villaggio Maya. La storia ha inizio quando Zampa di Giaguaro, primogenito dell’attuale capo del villaggio, s’imbatte in una tribù che si è data alla fuga, abbandonando il proprio villaggio, per sfuggire alla furia di un gruppo di guerrieri Maya che sta rapinando tutti gli uomini e le donne che si sono stabiliti da quelle parti. Molti di loro sono stati rapiti e resi schiavi, mentre molti altri sono stati usati come vittime sacrificali al fine di placare la comprensibile ira degli dei. Anche il villaggio di Zampa di Giaguaro subirà un attacco da parte di questi guerrieri: lui riuscirà a nascondersi e a mettere in salvo la moglie, nuovamente incinta, insieme al suo primogenito, lasciandoli in un pozzo naturale dal quale non potranno uscire se non con l’aiuto di qualcuno che li liberi dall’esterno. Zampa di Giaguaro tenterà di difendere il suo villaggio, ma sarà catturato e deportato insieme ad altri prigionieri nella grande città Maya. Qui incontrerà una bambina con la peste, una veggente che sarà in grado di predire le sorti dei guerrieri che hanno portato così tanto scompiglio nei villaggi ello Yucatan. Saranno tempi duri per Zampa di Giaguaro, ma la profezia lo aiuterà a resistere in attesa della sua rivincita.

