App per trovare fidanzati della stessa Fede: è boom/ “Valo” sta arrivando in Italia

Gli incontri tra fidanzati della stessa Fede sono favoriti dalle app. È questo il nuovo fenomeno sentimentale-religioso che sta prendendo piede sul web, per mezzo di algoritmi in grado di far incontrare possibili partner appartenenti allo stesso credo religioso. Come testimoniato da “Il Messaggero”, una di queste applicazioni, la finlandese “Valo”, annovera già 130mila utenti e presto sbarcherà anche in Italia, con l’intento di facilitare la vita sentimentale di eterosessuali praticanti i valori cristiani.

Miika-Markus Järvelä, et Erkka Simolin, creatori di Valo, assicurano: “Il servizio che esisteva alle origini era basato su idee dell’epoca, noi lo abbiamo sviluppato in funzione della nostra visione. La nostra app è in costante evoluzione e si adatta anche in funzione degli utilizzatori”. I fidanzati appartenenti alla stessa Fede (in questo caso cristiana), dunque, possono incontrarsi su “Valo”, ma non solo: c’è anche “Theotokos”, che rivendica quasi 400mila iscritti dal 2006, anno della creazione. “Quando abbiamo cominciato le mentalità erano diverse – hanno spiegato i suoi fondatori –. Il primo tabù era il s*sso, il secondo i soldi. Oggi è tutto cambiato, molte persone, uomini e donne, si iscrivono su indicazione del loro consigliere spirituale. Sono sempre più numerosi i preti che celebrano matrimoni di coppie nate da incontri sul nostro sito”.

APP PER TROVARE FIDANZATI DELLA STESSA FEDE: QUALI SONO?

Particolare attenzione merita anche “Heavn”, ultima arrivata fra le app di incontri per fidanzati della stessa fede (sempre cristiana). Uno dei suoi fondatori, Guiral Ferrieu, ha sottolineato a “Il Messaggero” qual è la particolarità dell’applicazione: “Sul nostro sito c’è meno frenesia. Gli utenti possono selezionare al massimo tre profili al giorno. Cerchiamo di riprodurre le condizioni di un incontro come se fosse nella vita reale. E nella vita reale non incontri cinquanta aspiranti fidanzati o fidanzate in un solo pomeriggio”.

La felicità amorosa è a portata di app anche per i fidanzati di Fede musulmana, che, ha ribadito il quotidiano, con “Muzz” (oltre 6 milioni di utenti nel mondo) aiuta da tempo a imbattersi nella propria dolce metà. Numeri interessanti anche per “Minder”, riservata agli incontri sentimentali nell’Islam e che, dal 2015, fa registrare un +20% di iscritti ogni anno.











