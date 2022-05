Probabili formazioni Italia Argentina/ Diretta tv: spazio agli eroi di Wembley

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Italia Argentina ci accompagnano verso la “Finalissima” di domani sera a Wembley, sede di quella che potremmo definire come la ‘Coppa Intercontinentale’ delle Nazionali, essendo la partita fra l’Italia campione d’Europa in carica grazie al trionfo proprio a Wembley nella finale degli Europei contro l’Inghilterra padrona di casa e l’Argentina che a sua volta nella scorsa estate vinse “in trasferta” la Coppa America battendo il Brasile nella finale di Rio de Janeiro.

In palio c’è un titolo che sicuramente affascina, anche se privo di tradizione, ma per l’Italia soprattutto è un palcoscenico importante perché dalla gioia per gli Europei siamo passati all’enorme delusione dell’esclusione dai Mondiali per la seconda edizione consecutiva, dunque la Finalissima e poi le successive partite di Nations League renderanno giugno un mese fondamentale per avviare il nuovo corso di Roberto Mancini. Tutto questo premesso, andiamo ad analizzare le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Italia Argentina.

DIRETTA ITALIA ARGENTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALISSIMA

Ricordiamo nel frattempo che Italia Argentina sarà visibile in diretta tv naturalmente su Rai Uno in chiaro per tutti, come ogni partita della nostra Nazionale di calcio. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video di Italia Argentina tramite sito o app di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA

LE MOSSE DI MANCINI

Nelle probabili formazioni di Italia Argentina avranno un posto di riguardo naturalmente gli eroi degli Europei, motivo per cui ad esempio in attacco Berardi (oppure Bernardeschi) e Belotti dovrebbero avere la meglio su Zaniolo e Scamacca per completare il tridente con Insigne, mentre nelle successive partite di Nations League potrebbero esserci scelte diverse da parte del c.t. Roberto Mancini. Naturalmente lo stesso discorso vale per Chiellini, che chiuderà con la Nazionale proprio a Wembley.

In difesa avremo anche Donnarumma fra i pali, Bonucci al fianco di Chiellini per l’ultima volta e sulle fasce i favoriti sono Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra, con Florenzi ed Emerson alternative. Infine, a centrocampo dovrebbe esserci il trio titolare degli Europei con Barella, Jorginho e Verratti, anche se nei giorni scorsi il giocatore del PSG ha lavorato a parte e di conseguenza potrebbe essere in bilico la sua presenza da titolare.

LE SCELTE DI SCALONI

Modulo 4-3-3 anche per il c.t. sudamericano Lionel Scaloni, nelle probabili formazioni di Italia Argentina l’Albiceleste potrebbe proporre questi undici titolari: in porta Martinez; davanti a lui la difesa a quattro con Montiel a destra, i due centrali Romero ed Otamendi e infine Acuna come terzino sinistro; volti molto noti a centrocampo, dove i tre titolari dell’Argentina dovrebbero infatti essere De Paul, Paredes e Lo Celso.

Il meglio naturalmente però sarà in attacco, dove dobbiamo citare anche Dybala ma i tre titolari dovrebbero essere Di Maria, Lautaro Martinez e chiaramente Messi. Le suggestioni sono infinite, soprattutto pensando agli intrecci di mercato che riguardano Di Maria, Dybala e Lautaro, ma domani sera questi nomi saranno innanzitutto garanzia di spettacolo e divertimento.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ARGENTINA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Belotti, Insigne. All. Roberto Mancini.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Lo Celso; Di Maria, Lautaro Martinez, Messi. All. Lionel Scaloni.

