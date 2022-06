Appena un minuto/ Su Rai 2 il film con Max Giusti e Loretta Goggi

Appena un minuto, film di Rai 2 diretto da Francesco Mandelli

Appena un minuto va in onda su Rai 2 nella prima serata dalle ore 21:20 oggi, 2 giugno 2022. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2019 da Rai Cinema in collaborazione con Lotus Production mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita da 01 Distribution.

La regia porta la firma di Francesco Mandelli mentre il soggetto è la centratura sono di Max Giusti, Igor Artibani e Giuliano Rinaldo. Nel cast del film ci sono Max Giusti, Loretta Goggi, Paolo Calabresi, Massimo Wertmuller, Herbert Ballerina, Ivo Avido e Dino Abbrescia.

Appena un minuto, la trama del film: un agente immobiliare e…

La vicenda di Appena un minuto racconta di un agente immobiliare di circa 50 anni di nome Claudio che si trova in una situazione sentimentale quanto mai complicata perché non solo si è separato da sua moglie ma viene criticato costantemente dai figli per il suo atteggiamento poco rispettoso e per nulla maturo. Claudio a un certo punto della sua vita decide di dare una svolta e di cambiare atteggiamento iniziando ad acquistare un nuovo cellulare sul quale c’è un’applicazione particolare che magicamente gli permette addirittura di ritornare indietro nel tempo ma soltanto di un minuto.

Questa piccola magia viene utilizzata dall’uomo in maniera funzionale perché gli permette di migliorare il rapporto con i suoi figli anticipandone tutti i desideri e i bisogni. Inoltre questo gli consente anche di guadagnare punti nei confronti dell’ex moglie Rebecca e dei suoi genitori che da sempre lo reputano un nullafacente.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, l’uomo si rende conto che ci sono alcune questioni che nonostante la possibilità di tornare di 60 secondi indietro nel tempo non potranno mai essere cambiate. Dopo aver appianato le esigenze della sua ex famiglia e aver recuperato tutti i rapporti decide di disfarsi di quell’incredibile cellulare donandolo a un suo caro amico con il quale apre un ristorante che ha come principale attrazione la capacità di saper prevedere quelli che saranno i piatti ordinati dai vari clienti.

