Appesi a treno in corsa sulla linea Milano-Varese/ Video, bravata choc di 2 giovani

Una bravata di cattivo gusto e che sarebbe potuta finire in tragedia, quella a cui hanno dato vita due giovani ragazzi: si sono appesi esternamente ad un treno di Trenord, mentre lo stesso convoglio era in corsa. Bastava che uno dei due perdesse la presa, e scivolasse sotto le rotaie, per perdere la vita, e solo per miracolo non è accaduto il peggio. A rendere noto l’accaduto è il sito del Corriere della Sera, che ha appunto mostrato anche il video di quanto accaduto, un filmato preso direttamente da Facebook in cui si vedono appunto due ragazzi appesi fuori da una carrozza di un treno della tratta Milano-Varese.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 30 dicembre/ Positività schizza al 15.5%

Ad un certo punto, dopo che evidentemente qualcuno se ne è accorto, il treno ha rallentato fino a fermarsi del tutto, e i due si sono “staccati” e hanno iniziato a correre a gambe levate per evitare di venire presi. Nel filmato, che trovate in fondo a questa pagina, si sente qualcuno dire «Frena che sono appesi al treno, è allucinante. Ora stanno scappando in linea».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 29 DICEMBRE/ +28 morti, tasso positività 15,5%

APPESI A TRENO IN CORSA SULLA LINEA MILANO-VARESE: LA BRAVATA CHOC DI DUE GIOVANI. INDAGA LA POLFER

Sulla vicenda la PolFer, la polizia ferroviaria, ha deciso di aprire un’inchiesta, e non è da escludere che si risalga ai due giovani, tenendo conto che dal filmato circolante in rete le loro facce sono perfettamente visibili. Il video in totale dura poco più di un minuto, e risale a tre giorni fa, alla mattinata del 27 dicembre, precisamente nel tratto che va da Carbonate a Mozzate.

E’ probabile che i due autori della bravata abbiano atteso il convoglio in stazione, dopo di che, una volta che le porte si sono chiuse, sono saliti al volo, appendendosi poi alla maniglia, in equilibrio precario sul predellino. Come detto sopra sarebbe bastato davvero poco affinchè il tutto si concludesse in tragedia: la speranza è che la polizia possa individuare i due, di modo che gli stessi capiscano il grave errore commesso, e non lo ripetano mai più. Una volta sono stati fortunati, forse due no…

Madre morta in casa, figlia si suicida/ Lettera prima di impiccarsi: “mi sento persa”





© RIPRODUZIONE RISERVATA