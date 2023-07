Apple, calendario delle uscite/ Dall’iPhone 15 di settembre al Vision Pro

Mancano due mesi a settembre, periodo dell’anno in cui si terrà come da copione l’atteso keynote Apple, l’evento più importante per l’azienda di Cupertino. Il nono mese dell’anno, infatti, coincide con la presentazione dei nuovi melafonini, e la tradizione proseguirà anche a settembre 2023, quando verrà presentato il nuovo iPhone 15. Così come da copione il prossimo smartphone della Mela sarà proposto in varie versioni, a cominciare dallo standard, quindi il Plus, il 15 Pro e infine il 15 Pro Max o Ultra, a seconda del nome che verrà scelto.

Ma il keynote, come molti di voi sanno, è anche giorno di presentazione del nuovo orologio intelligente di Apple, e fra due mesi sono attesi a riguardo l’Apple Watch 9 e il Watch Ultra di seconda generazione, di cui si sa per ora ben poco. Sicuramente verranno introdotte nuove funzioni e dovrebbero essere previsti dei miglioramenti a livello estetico, ma sui dettagli tutto tace, come del resto accade in casa Apple. Spazio quindi al mese di ottobre 2023, quando, secondo quanto anticipato da Mark Gurman nella sua newsletter PowerOn, così come riferisce Wired, dovrebbero essere presentati i nuovi computer di casa Apple, leggasi i nuovi Mac.

APPLE, CALENDARIO USCITE: NUOVI MACBOO, IPAD E…

A riguardo verranno svelati al grande pubblico le versioni M3 Pro e M3 Max di MacBook Pro da 14 e 16 pollici, ma anche un MacBook Pro M3 da 13 pollici, due MacBook Air da ben definire e un iMac da 24 pollici. Spazio anche ai nuovi iPad, i tablet della Mela, è in questo caso dovrebbe essere in programma un nuovo iPad Air che andrà a sostituire il modello attuale M1, ma anche due iPad Pro con tanto di display oled.

Si parla comunque di autunno generico, e sempre nello stesso periodo dovrebbero essere svelate anche le AirPods Pro, assieme ad una possibile nuova Apple TV. Infine per l’inizio dell’anno che verrà, il 2024, dovrebbe essere messo in commercio lo straordinario Vision Pro, il visione in realtà aumentata presentato poche settimane fa da Cupertino, che ha lasciato senza fiato.

