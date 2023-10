Apple, evento Scary Fast il 30 ottobre/ Arrivano i nuovi Magic Mouse, Keyboard e Trackpad?

Apple è pronta a nuovi importanti annunci? Secondo gli ultimi rumors sembrerebbe proprio di sì. Attenzione però, le novità non riguarderanno il Macbook Pro M3 da 13 pollici, come comunicato in precedenza, ma in ogni caso il 30 ottobre prossimo si terrà l’evento Scary Fast di Apple, anche se non è ben chiaro cosa verrà ufficialmente svelato. Secondo gli addetti ai lavori potrebbe esserci una revisione del Magic Mouse di Apple, e la notizia, come si legge su Everyeye.it, è stata data dal giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, che ha fatto sapere che la multinazionale di Cupertino introdurrà anche una nuova tastiera, la sua Magic Keyboard, nonché una Magic Trackpad, assieme appunto al sopracitato Magic Mouse.

X, introdotte le chiamate audio e video nell'ex Twitter/ Il social di Elon Musk si evolve

Si tratta quindi di tre accessori che si rinnovano e che saranno dotati della nuova porta USB-C di nuova generazione, porta che Apple è stata costretta ad introdurre al posto della Lightning, in quanto l’Unione Europea ha stabilito uno standard comune per evitare sprechi. E’ da tempo che si parla dell’arrivo di una nuova Magic Keyboard per iPad e Mac, e secondo i leak quella che potrebbe essere presentata il prossimo 31 ottobre avrà lo stesso identico design della versione attuale, ma sarà più robusta a livello di struttura in alluminio.

Beatles, il 2 novembre il nuovo brano grazie all'IA/ “Now and Then” con la voce di John Lennon

APPLE, EVENTO SCARY FAST IL 30 OTTOBRE: COSA ASPETTARCI?

Ciò permetterà una maggiore resistenza ed inoltre, assieme ad un iPad, regalerà una sensazione molto simile a quella di un Macbook. Non è chiaro invece il prezzo, che non è da escludere possa aumentare per via dei nuovi costi dei materiali.

Apple è da ben 8 anni che non aggiorna Mouse e Trackpad, mentre nel 2021 ha effettuato un update della tastiera, con un pulsante per lo sblocco tramite touch ID. Cosa aspettarci quindi per il prossimo 31 ottobre? Molto probabile delle novità a livello di design, per lo meno per quanto riguarda le colorazioni scelte, di modo da adattarsi al meglio a quelle del nuovo desktop. Non ci resta che aspettare il prossimo 31 ottobre per scoprire se realmente verranno svelati questi nuovi accessori in casa Apple.

I rischi più catastrofici dell'Intelligenza artificiale/ Robot killer e virus letali stermineranno l'umanità?

© RIPRODUZIONE RISERVATA