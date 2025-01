I primi lanci di Apple per il 2025 saranno decisamente scoppiettanti e riguarderanno il nuovo iPhone SE e la nuova generazione di iPad, il tablet di Cupertino. E’ questo quanto riferisce Hdblog.it citando il sempre ben informato Mark Gurman, autorevole penna di Bloomberg. Ebbene, secondo lo stesso il mese da segnare in rosso sul calendario è il prossimo aprile, quindi fra circa 90 giorni, durante il quale Apple dovrebbe presentare il suo inedito iPhone SE 4 nonché l’iPad numero undici “entry level”.

Nintendo Switch 2 “mostrata” al CES 2025/ Genki svela il dummy della futura console: ecco come sarà

Nelle ultime settimane si era ventilata come possibile data per il reveal il mese di gennaio 2025, tenendo conto anche dell’arrivo dell’aggiornamento di iOS e iPadOS, ma evidentemente i piani sono cambiati e per il buon Gurman l’annuncio arriverà non prima di aprile 2025. A fine dicembre si era diffusa l’indiscrezione secondo cui iPhone SE 4 e iPad 11 avrebbero fatto la loro comparsa proprio assieme ai “nuovi” sistemi operativi dedicati, previsti in maniera certa per la fine dell’anno, ma qualcosa deve essere forse cambiato nei piani dell’azienda di Cupertino, che ha preferito così posticipare la sua presentazione, molto probabilmente per dedicare ai due nuovi dispositivi un reveal più esclusivo.

SPACEX/ "Ecco perché l’Italia sceglie Musk ma non molla l’Ue"

APPLE IPHONE SE 4 E IPAD 11: SMENTITE LE PRECEDENTI INDISCREZIONI

Per Gurman tutte le precedenti indiscrezioni sono “completamente false”, e tenendo conto della sua attendibilità e autorevolezza, alla luce anche del giornale per cui lavora, non possiamo fare altro che credergli. La nuova tempistica risulta quindi in linea con la consueta timeline di Apple, che nel corso della sua storia ha sempre immesso sul mercato gli iPhone SE durante l’inizio della primavera, quindi a circa sei mesi di distanza dalla presentazione della famiglia di iPhone e lo stesso accadrà anche per il 2025 con l’atteso SE numero 4.

Italia-SpaceX: caos sul presunto accordo/ Via libera (teorico) dall'UE: "Compatibile con il sistema Iris²"

Apple è stata costretta a interrompere le vendite nell’Unione Europea dell’ultima generazione di iPhone SE per via della presenza della porta Lightning, non più compatibile con lo standard USB-C voluto appunto dall’Ue, di conseguenza la Mela morsicata si trova in una situazione di “difficoltà” sul mercato ed è forse anche per questo che qualcuno aveva pensato ad un possibile lancio anticipato del nuovo smartphone di Cupertino.

APPLE IPHONE SE 4 E IPAD 11: ECCO TUTTE LE NOVITA’

In attesa di novità a riguardo, sappiamo che il nuovo SE dovrebbe chiamarsi 16E e potrebbe essere decisamente migliore rispetto ai modelli precedenti, a cominciare dall’aspetto estetico, che dovrebbe essere molto simile a quello dell’iPhone 14, quindi con dei bordi spessi, in classico stile “mattonella”. Lo schermo avrà invece la tecnologia OLED e sarà grande 6,1 pollici, e ci sarà anche il Face ID, il riconoscimento facciale, invece che il Touch ID, il classico “sblocco” tramite impronta digitale. Sotto la cover il chip A18, che è lo stesso che monta l’iPhone 16, mentre la RAM sarà di 8 gigabyte, con l’aggiunta di Apple Intelligence.

A livello di telecamera dovrebbe esserci una posteriore da 48 megapixel mentre quella anteriore dovrebbe essere da 12, e anche in questo caso parliamo di un grande salto di qualità, e attenzione anche ad un’altra novità, la presenza per la prima volta di un modem 5G prodotto da Apple internamente. Ma quanto costerà? Il prezzo dovrebbe essere attorno ai 500 euro, più o meno lo stesso del modello attuale uscito nel 2022. Per quanto riguarda l’iPad 11, invece, non dovrebbero esservi novità a livello di design, visto che potrebbe adottare lo stile precedente. Il chip sarà invece l’A17 Pro con 8 gigabyte di Ram, con supporto sempre all’intelligenza artificiale di Apple. Il prezzo in questo caso potrebbe essere leggermente superiore rispetto all’iPad di decima generazione lanciato anch’esso due anni fa. Gurman, infine, non esclude un possibile aggiornamento ai MacBook Air con il nuovo chip M4, ma l’update potrebbe arrivare già nel corso di questo mese.