Apple inizierà il 2025 con il botto, o per lo meno questo raccontano i rumors, lanciano il nuovo iPhone SE 2025, il telefonino “light” che andrà così ad arricchire la gamma di smartphone dell’azienda di Cupertino. Storicamente, fin dalla prima generazione, l’iPhone SE è stato un dispositivo dalle prestazioni meno importanti rispetto ai suoi fratelli classici, ma comunque dal costo ridotto e quindi dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Una tradizione che continuerà anche con il nuovo iPhone SE 2025 che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, molto probabilmente entro marzo. Ma attenzione a pensare al nuovo smartphone come ad un cellulare dal poco valore, visto che si tratterà del primissimo telefonino di Apple che monterà un modem 5G di proprietà, prodotto infatti dalla stessa azienda di Cupertino e non acquistato da Qualcomm come avvenuto fino all’iPhone 16.

NUOVO IPHONE SE 2025, COSA SAPPIAMO

Si tratta quindi di una importante nuova ma non sarà l’unica, visto che, come accennato sopra, Apple punta ad un prezzo molto competitivo per il suo nuovo SE, di modo da assicurarsi altri clienti che magari tipicamente non acquistano Apple per via dell’alto prezzo. Ma sul listino ci torneremo dopo visto che è importante sottolineare che, come riferisce Hdblog, il nuovo iPhone SE avdrà un design rinnovato rispetto ai precedenti, adottando lo stile dell’iPhone 14, quindi quello classico degli ultimi anni con i bordi arrotondati ma con la forma “a mattonella”.

Avrà inoltre a disposizione 8 gigabyte di Ram, di conseguenza potrà supportare Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale di casa Cupertino, introdotto per la prima volta quest’anno con l’iPhone 16. Se ancora non vi bastano queste caratteristiche ritorniamo a parlare del prezzo, che secondo alcuni rumors dovrebbe avere un entry level al di sotto dei 500 dollari, di conseguenza si tratterà di un telefono molto competitivo, tenendo conto che avrà la mela morsicata sulla cover posteriore.

NUOVO IPHONE SE 2025, COSTERÀ 600 EURO?

Secondo gli analisti questo melafonino “low cost” dovrebbe aumentare notevolmente i volumi di vendita di Apple, anche se bisognerà capire quanto costerà in Italia. Sempre per Hdblog è probabile che da noi sia messo in vendita a 600 euro, ma anche in questo caso bisognerà attendere l’ufficialità prima di scoprirlo. Senza dubbio il nuovo iPhone SE 2025 rappresenta un progetto ambizioso per la Apple proprio per via della presenza del modem proprietario a cui l’azienda sta lavorando da diversi anni.

Si tratta di una mossa strategica quasi cruciale per gli americani, tenendo conto che ridurrà di molto i costi, e ottimizzando i propri dispositivi, arrivando a costruire i suoi melafonini quasi totalmente in casa. Nel caso in cui alla fine la mossa si rivelasse azzeccata, Apple monterà il suo modem anche sull’iPhone 17, atteso come da programmi a settembre 2025. Attendiamo comunque conferme o smentite, nel frattempo iniziamo il conto alla rovescia.