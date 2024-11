Apple sarebbe pronta a svelare il suo primo modem 5G proprietario. Dopo le indiscrezioni in merito alla possibilità del lancio di uno smart display l’azienda di Cupertino sarebbe prossima a sfornare un nuovo prodotto che stando a quanto specificato da Hdblog sarebbe “un passo cruciale” per la stessa azienda, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai fornitori esterni, creandosi in casa l’hardware necessario per i propri dispositivi.

Chi mastica un po’ di elettronica e di informatica, sa benissimo che non è la prima volta che Apple viene associata ad un modem di proprietà 5G visto che le prime indiscrezioni sono iniziate a circolare nel 2019, quando la stessa azienda americana investì ben un miliardo di dollari per l’acquisto della divisione modem di Intel. Sono quindi cinque anni che Apple è al lavoro sullo sviluppo di una soluzione proprietaria per meglio integrare hardware e software dei suoi dispositivi, in un’ottica di fornire un prodotto migliore e nel contempo di ridurre i costi di produzione.

APPLE, PRIMO MODEM 5G PRONTO AL DEBUTTO: LA GENESI

Fino ad oggi però, la Mela non ha mai ufficializzato l’arrivo di un modem 5G, ma ora i tempi sembrerebbe essere maturi. I piani iniziali prevedevano che Apple dicesse addio a Qualcomm a partire dall’autunno dell’anno scorso, quindi un anno fa di questi tempi, ma a settembre 2023 l’accordo è stato prolungato fino al 2026, quasi sicuramente per meglio sviluppare il proprio modem 5G che dovrebbe debuttare appunto l’anno che sta per arrivare.

Secondo quanto raccolto dal Wall Steet Journal nel corso dello sviluppo del dispositivo, sarebbero insorti dei problemi soprattutto “interni”, parlando di “scarsa comunicazione” da parte dei manager che avevano delle idee contrastanti sullo stesso progetto, oltre che ad un codice a firma Intel che probabilmente non ha portato ai risultati sperati.

APPLE, PRIMO MODEM 5G PRONTO AL DEBUTTO: SU QUALE TELEFONO FARÀ LA SUA COMPARSA?

Di fatto i modem che ha creato Apple negli scorsi anni non erano mai stati superiori a quelli di Qualcomm, lamentando in particolare surriscaldamento eccessivo, ma anche una velocità di navigazione ridotta, di conseguenza la Mela ha continuato a posticipare il lancio, arrivando anche a pensare di abbandonare definitivamente il progetto (un po’ come è avvenuto per l’auto). Evidentemente qualcosa deve essere successo nell’ultimo anno, molto probabilmente tecnici, manager e ingegneri hanno trovato la quadra, di conseguenza Apple sarebbe ormai prossima a lanciare il suo primo dispositivo con un modem 5G di proprietà nel 2025.

Le voci circolanti si dicono convinte che il primo prodotto di Cupertino a montarlo sarà il nuovo iPhone SE, il modello numero 4, che dovrebbe essere lanciato nei primi sei mesi del 2025. Dopo di che il nuovo modem farà la sua comparsa sull’iPhone 17 che sarà presentato come sempre durante il mese di settembre. Non è quindi da escludere, se le indiscrezioni saranno confermate, che il nuovo melafonino possa avere un prezzo leggermente ridotto rispetto a quello attuale.