Apple sarebbe pronta ad entrare nel mercato degli Smart Display, gli schermi intelligenti. E’ questa la bomba sganciata nelle scorse ore da Mark Gurman, giornalista ed analista esperto di Bloomberg, considerato una fonte molto attendibile. Si tratterebbe di un display da montare sulla parete di casa e che sarebbe in grado di gestire tutto ciò che è connesso in rete, quindi smart tv, computer, elettrodomestici e via discorrendo.

Utilizzerebbe inoltre l’intelligenza artificiale per sfruttare varie applicazioni, e il dispositivo inedito per Cupertino dovrebbe essere annunciato ad inizio primavera 2025, forse già durante il mese di marzo. Si tratterà di fatto di un vero e proprio centro di comando della casa e il prodotto ha attualmente il nome in codice 1490, e avrà l’obiettivo, fra gli altri, di sfruttare al meglio Apple Intelligence, appunto il sistema di IA della Mela.

APPLE SMART DISPLAY, COSA SAPPIAMO

Secondo l’amministratore delegato dell’azienda, Tim Cook, si tratta di un prodotto che potrebbe essere vincente nel mercato smart home, tenendo conto che al momento Apple è indietro in questo campo rispetto a concorrenti come Amazon e Alphabet. Ecco perchè lo Smart Display di Apple sarebbe divenuto prioritario negli ultimi mesi, e sarebbe ormai prossimo a fare il suo debutto sul mercato dopo tre anni di sviluppo.

Ma scopriamo nel dettaglio come sarà lo Smart Display di Apple il cui nome, ricordiamo, deve essere ancora svelato. Per Gurman si tratta di uno schermo ovviamente touch da sei pollici che ricorda un iPad quadrato, di conseguenza avrà altezza e lunghezza delle stesse dimensioni. Giusto per capire meglio la grandezza, l’analista di Bloomberg parla di “due iPhone affiancati”, e con un bordo che sarà spesso attorno al display. E’ presente inoltre una telecamera, alloggiata nella zona superiore, nonché una batteria ricaricabile e degli altoparlanti.

APPLE SMART DISPLAY, DAL SISTEMA OPERATIVO AI COMANDI

A livello di colorazioni si parla di nero e argento, mentre il sistema operativo viene definito come un mix fra quello utilizzato sugli Apple Watch ma anche la modalità StandBy di iPhone, introdotta di recente. Si può ovviamente interagire anche con i comandi vocali, che sono senza dubbio quelli più comodi, tirando in causa l’assistente vocale Siri con il classico “Hei Siri!”, ma anche tramite Apple Intelligence.

L’intelligenza artificiale saraà in grado di controllare al meglio le varie attività nonché le applicazioni presenti nello schermo e tramite il prodotto si potrà anche chattare con Siri ma anche effettuare chiamate con FaceTime, oltre ovviamente controllare i vari elettrodomestici casalinghi. Fra le app presenti anche la possibilità di navigare sul web, quindi ascoltare musica e le notizie del giorno. Ma quanto potrebbe costare uno schermo Apple? Secondo Bloomberg il prezzo non sarà alla portata di tutti, visto che il top di gamma potrebbe avere un listino vicino ai 1.000 euro, anche se dovrebbe essere prevista una versione entry level che potrebbe avvicinarsi più ai 200 euro.