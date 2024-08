Sono tanti i prodotti di Apple in uscita da qui fino alla fine dell’anno e fra questi spiccano senza dubbio i nuovi Mac. C’è tanta carne al fuoco fra le fila di Cupertino che come al solito ogni anno tende a rinnovare le linee dei suoi molteplici dispositivi, e ad anticipare quelle che saranno le prossime uscite ci ha pensato Bloomberg, in un articolo a firma Mark Gurmann, considerato una delle penne più autorevoli per quanto riguarda le anticipazioni delle uscite della Mela.

Vi diciamo subito che tutta la linea di Mac verrà aggiornata con il famoso e ultrapotente chip di ultima generazione M4, che permetterà ai dispositivi interessati un vero e proprio salto nel futuro, grazie all’introduzione di Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Cupertino. Obiettivo di Apple, con l’introduzione dei nuovi Mac, è quello di dare una bella rinfrescata alle proprie serie, garantendo di conseguenza un aumento delle vendite, ed è per questo che sta per lanciare, da qui alla fine dell’anno, dei nuovi prodotti altamente convincenti e dalle prestazioni al top.

APPLE, NUOVI MAC ENTRO IL 2024: COSA SARA’ PRESENTATO

Spazio quindi ai nuovi MacBook Pro e iMac con l’M4, così come ai nuovi Mac Mini, anche se con la versione standard del chip suddetto. Ma non finisce qui perchè Apple sta pensando di presentare anche una nuova versione del Mac Studio, il computer compatto, sempre con l’M4. La principale novità rispetto alle versioni attualmente in commercio, sarà come detto sopra, l’introduzione dell’intelligenza artificiale di Apple, che andrà ad interessare molti più aspetti rispetto ad oggi, accompagnando quindi l’utente nel suo utilizzo quotidiano del computer.

Non sono da escludere anche novità per quanto riguarda l’aspetto estetico, con Wired che ipotizza un MacBook Pro in versione ultrasottile, sulla falsa riga di quanto già visto con l’iPad Pro, quindi uno schermo di dimensioni esageratamente ristrette e nel contempo molto eleganti. I nuovi Mac di Apple in usciti entro il 2024 dovrebbero anche integrate la funzione inedita del FaceID di modo da sbloccare i dispositivi direttamente con il proprio volto, con l’aggiunta di tante altre piccole novità che non vediamo l’ora di scoprire.

APPLE, NUOVI MAC ENTRO IL 2024: QUANDO SARANNO SVELATI?

La domanda sorge spontanea, quando verranno presentati ufficialmente da Apple i nuovi Mac 2024? Due le opzioni possibili, a cominciare da un keynote apposito, molto probabilmente durante il prossimo mese di ottobre, ma non è da escludere che l’azienda americana decida semplicemente di annunciarli sul suo sito web, aggiornando quindi i cataloghi online.

Ovviamente non dimenticatevi, voi amanti di Apple, che il mese prossimo verranno presentati i tanti attesi iPhone 16 in quello che resta il keynote della Mela più atteso dell’anno. I nuovi modelli avranno un aggiornamento in quanto a caratteristiche e funzionalità mentre dal lato estetico dovrebbero prevedere una nuova disposizione della fotocamera in stile iPhone X.