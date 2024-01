Apple Vision Pro, ufficiale la data di vendita/ In commercio dal 2 febbraio, pre ordini dal 19 gennaio

L’Apple Vision Pro, l’avanzatissimo visore della Mela, sarà a breve negli store ufficiali. La multinazionale di Cupertino, come scrive Wired, ha infatti comunicato la data di messa in commercio, precisamente il prossimo 2 febbraio ma con possibilità di pre-order dal 19 gennaio. Come vi abbiamo scritto più volte, al momento il Vision Pro sarà riservato solo al mercato degli Stati Uniti, e si parla di disponibilità non esagerate anche perchè il prezzo non è per tutte le tasche, più di 3.000 euro. Apple, annunciando la commercializzazione, ha anche diffuso il suo primo spot sul Vision Pro dal titolo Get Ready, in cui si nota una certa similitudine con quello del primo iPhone uscito nel lontano 2007.

Nella pubblicità del primo smartphone con la Mela, intitolato Hello, si vedevano alcune scene di film famosi mentre gli attori rispondevano al telefono, mentre in quella per il visore Apple si vedono personaggi che indossano delle maschere o degli occhiali di ogni tipo, da Snoopy, ad Iron Man, passando da Star Wars, Ant Man, Ritorno al Futuro, Up! E molti altri ancora. L’idea ovviamente è quella di associare il visore ad un qualcosa di magico, ed è ciò che promette in effetti il Vision Pro, che punta a rivoluzionare il settore con una tecnologia che fino ad oggi non si era mai vista prima.

APPLE VISION PRO, UFFICIALE LA DATA DI VENDITA: IL PREZZO E LE NOVITÀ

Il Vision Pro come detto sopra costerà però parecchio, ben 3.499 dollari, circa 3.200 euro, nella versione con 256 gigabyte di memoria ma non è da escludere anche un modello con una RAM ancora più importante, anche se al momento non vi è nulla di certo a riguardo.

L’unica differenza rispetto al modello che Apple presentò in anteprima alla Wwdc 2023, sono le bande che sono leggermente diverse, ed inoltre, sarà presente anche una doppia banda da assicurare sulla nuca. L’hype è altissimo, non ci resta che aspettare di vedere i primi video provenienti dagli Stati Uniti, in attesa poi che il prodotto sbarchi anche da noi.

