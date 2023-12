Apple Vision Pro, iPad e CarPlay/ Cosa uscirà nei primi mesi del 2024 in casa Mela

Il 2024 sarà come sempre un anno ricco per Apple, la multinazionale americana con sede a Cupertino che produce, fra gli altri, gli iPhone. Il calendario di uscite, anche se nessuna ufficialmente confermata, è molto fitto, e già nelle primissime settimane del nuovo anno saranno diversi i nuovi prodotti che saranno sfornati dalla Mela. A fare un breve recap su cosa ci aspetta da qui fino a giugno è stato Mark Gurman, giornalista esperto di Bloomberg, che ha sottolineato come l’anno 2024 di Apple inizierà con il botto, visto che verrà messo in commercio il tanto atteso visore per la realtà mista Vision Pro.

Presentato durante il WWDC del 2023, farà quindi il suo debutto con le prime consegne che dovrebbero già scattare a febbraio, così come ricordato dai colleghi di Wired. Attenzione però, inizialmente il dispositivo sarà solamente esclusiva per il mercato degli Stati Uniti, e durante la vendita i clienti dovranno sottoporsi ad una sorta di corso accelerato per imparare ad usarlo. In ogni caso il Vision Pro farà la sua comparsa in seguito anche in altri mercati, e nel contempo la Apple sta lavorando ad una seconda versione più economica. In primavera ci sarà quindi spazio anche per un altro prodotto Apple molto atteso, leggasi l’iPad, con i nuovi modelli Air e Mini.

APPLE: DAI NUOVI IPAD AL RINNOVATO CARPLAY: COSA SAPPIAMO

Avranno un display più grande e dei chip di nuova generazione, mentre sugli iPad Pro sbarcheranno gli schermi con tecnologia OLED, indiscrezione che, come sottolinea ancora Wired, circola da tempo negli ambienti. In ogni caso i secondi dovrebbero uscire solo in autunno.

Infine, per quanto riguarda i primi sei mesi del 2024 di Apple, spazio al nuovo CarPlay, il sistema di infotainment per auto di casa Mela. Non vi è ancora una data precisa per il rilascio ma per la nuova interfaccia grafica (che è stata mostrata tra l’altro nel 2022), dovrebbe fare la sua comparso fra primavera e estate prossime e i primi modelli che ne gioveranno saranno le auto di casa Aston Martin e Porsche. Fra le grandi novità, la possibilità di estendere la visuale su tutti gli schermi e non solo su quello principale della vettura.

