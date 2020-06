Appuntamento a San Valentino/ Su Canale 5 il film con Elisa Donovan (26 giugno)

Appuntamento a San Valentino va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 26 giugno, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di un film realizzato nel 2011 gli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica ARO Entertainment la quale si è occupata anche della distribuzione che avvenuta direttamente nel segmento televisivo. La regia di questo film è stata affidata a Michael Feifer con soggetto e sceneggiatura scritti da Peter Sullivan mentre nel cast sono presenti Elisa Donovan, Brad Rowe, Kirstin Dorn, Fred Willard, Victoria Pratt e John Schneider.

Appuntamento a San Valentino, la trama del film

Ecco la trama di Appuntamento a San Valentino. Laura è una donna che ha saputo forgiare il suo futuro soprattutto dal punto di vista professionale diventando una valida dipendente di una famosa Banca di New York. Se le cose dal punto di vista lavorativo vanno nel migliore dei modi di certo non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale in quanto da 6 anni è separata dal suo primo marito di nome Dylan. I due sembravano essere felicemente sposati e soprattutto destinati ad avere una vita di grande felicità insieme. Infatti a rendere ancora più solido il loro matrimonio è arrivata anche una splendida figlia di cui entrambi sono perdutamente innamorati. Alla base del loro dissenso ci sono soprattutto questioni di natura logistica in quanto la donna è dovuta andare a vivere a New York per il proprio lavoro mentre Dylan ha deciso di restare in Texas dove gestisce un ranch che dà sempre rappresenta la sua principale passione.

Mentre la donna è presa da alcune esigenze di natura lavorativa che potrebbero permetterle finalmente di ottenere la tanto meritata ed agognata promozione riceve una lettera da parte del legale del suo ex marito con la quale viene informata dell’intenzione da parte di quest’ultimo di procedere per vie legali per ottenere l’affidamento della figlia. Preoccupata dalla vicenda Laura decide di far ritorno in Texas e quindi comparire davanti al giudice per capire quali siano le conseguenze della lettera del marito. Il giudice facendo leva sulla propria esperienza per questo genere di situazioni invoglia i due contendenti a prendere del tempo in maniera tale da individuare una soluzione che possa essere soddisfacente soprattutto per la loro figlia. Laura e Dylan così si ritroveranno a stare del tempo insieme con gli amici di un tempo riprendendo un po’ quelle che erano le loro stesse abitudini. Il giudice nel frattempo decidi di fissare la prossima udienza proprio per il giorno di San Valentino. In questa data in effetti come aveva previsto il giudice i due contendenti ossia Laura e Dylan hanno avuto modo di ragionare sulla vicenda e soprattutto di rendersi conto di essere ancora innamorati l’uno dell’altra. Infatti davanti al giudice i due rinnovano la loro promessa di amore soprattutto fanno presente l’esigenza di potersi prendere cura entrambi della figlia. Dylan farà così un importante e decisivo passo in avanti verso la propria moglie e in particolar modo andrà a vivere insieme a lei e alla bambina nella città di New York.



