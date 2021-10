Aquaman, Canale 5/ Jason Momoa interpreta il re dei mari

Aquaman, film su Canale 5 diretto da James Wan

Aquaman verrà riproposto oggi, 26 ottobre, a partire dalle ore 21.40 da Canale 5. Si tratta di uno di quei film amati da ogni giovane, in qualsiasi parte del mondo. Prodotto fra gli Stati Uniti e l’Australia nel 2018 ed arrivato in Italia il primo gennaio 2019, Aquaman è un film che non può essere categorizzato in un solo genere ma spazia fra azione, fantastico, fantascienza ed avventura. Distribuito da Warner Bros, sotto la regia esperta di James Wan, innovativo regista, sceneggiatore e produttore malese, conosciuto soprattutto per aver diretto e creato film horror e saghe di successo come Saw e The Conjuring, questa pellicola ha avuto un successo stratosferico. Gli attori, famosi e apprezzati già dal pubblico per i numerosi film impegnati e di successo che hanno interpretato, hanno nomi risonanti come Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe e Nicole Kidman.

Aquaman, la trama

Il film Aquaman inizia nel 1985 nella baia di Amnesty, nel Maine, dove il guardiano del faro, Thomas, incontra Atlanna, Nicole Kidman, regina di Atlantide, scappata dal suo regno per evitare di sposarsi con Barox, futuro re. I due si innamorano e mettono alla luce un figlio Arthur, vivendo una vita semplice ma felice. Ma le guardie del re di Atlantide riescono a trovare Atlanna e lei sarà costretta a scappare, lasciando la famiglia. Si torna al presente, dove Arthur, in anonimato, continua la sua lotta contro i pirati, fino a quando questi cercheranno di dirottare un sottomarino e sarà costretto a chiedere aiuto a suo padre.

La situazione sfuggirà di mano e finirà in un’esplosione, dove, Jesse Kane, per salvare la vita proprio suo figlio, morirà. Sere dopo Arthur viene raggiunto da Mera, che lo pregherà di tornare con lei ad Atlantide. Arthur non ne vuole sapere ma inaspettatamente lui e suo padre, e tutti nel villaggio, vengono travolti da uno tsunami; e salvati proprio da Mera. Il maremoto, causato dal fratellastro Orm, convincerà Aquaman a cercare di salvare il regno di sua madre, ed inizierà, accanto a Mera, una battaglia senza eguali. Nel duello decisivo Arthur riesce a sconfiggere suo fratello ma deciderà di salvarlo, lasciandolo alle guardie di Atlantide. Atlanna si ricongiungerà con Thomas ed il figlio, divenuto definitivamente il re di Atlantide.

