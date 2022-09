Aquaman/ Su Italia 1 il film con Jason Momoa protagonista

Aquaman va in onda su Italia 1 oggi, domenica 11 settembre 2022, a partire dalle 21.20. Ci troviamo di fronte a un fantasy del 2018 distribuito da Warner Bos e prodotto da DC Comics, DC Entertainment, Warner Bros. La regia di Aquaman è di James Wan, che esordisce nel 2000 con Stygian di cui ha scritto anche la sceneggiatura.

In collaborazione con Whannell, attore e regista, va a Los Angeles alla ricerca di chi possa finanziare un loro progetto. Girano una scena del film e la mandano in visione a diversi agenti, fino a quando ne trovano uno che apprezza il loro lavoro e decide di aiutarli a realizzare la pellicola che si intitola Saw.

Il film Aquaman viene girato in 18 giorni spendendo pochi soldi, ma il successo è colossale. L’attore principale che impersona Aquaman è Jason Momoa classe 1979. Nel cast troviamo anche Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren e Amber Heard.

Aquaman, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Aquaman. Nel Maine, Thomas Curry che controlla il faro incontra Atlanna, la regin di Atlantide, fuggita perché promessa in sposa a Barox. I due si innamorano e nasce Arthur. Un giorno la famiglia viene attaccata dalle guardie di Atlantide e la regina è costretta a fuggire lasciando Arthur alla custodia di Thomas. Con il trascorrere degli anni Arthur affronta molte peripezie.

Si scontra con alcuni pirati che vogliono dirottare un sottomarino nucleare russo. Durante lo scontro David muore e il figlio grida vendetta. Mera suggerisce ad Arthur di andare ad Atlantide, ma il supereroe non è contento di seguirla perché considera gli atlantidei responsabili della morte di sia madre.

All’improvviso viene assalito da uno tsunami e riesce a salvarsi grazie al tempestivo arrivo di Mera. I due si dirigono ad Atlantide ma devono fare i conti con Orm, fratellastro di Arthur, nato dall’unione della madre con Barox. Ad Arthur Curry, che non è altro che Aquaman, considerato il protettore degli oceani, gli viene affidato l’incarico di prendersi cura dei mari e guidare il mondo sottomarino di Atlantide.

Nel film il protagonista è adulto e dotato di superpoteri. Sa nuotare a elevatissime velocità, controlla le maree, è abile e dotato di superpoteri che decide di mettere al servizio delle persone più deboli. Tuttavia deve vedersela con due mondi contrastanti: gli abitanti che popolano la Terra e la inquinano continuamente e il popolo marino che progetta di conquistare la superficie. Il supereroe un po’ sbruffone dovrà fare l’impossibile per garantire la pace e la convivenza tra i due mondi. A portare avanti questa impresa non sarà da solo, ma affiancato da Mera interpretata da Amber Heard e Orm (Patrick Wilson), suo fratellastro che ambisce a impadronirsi del trono.

