Aquaman/ Trama e cast film su Canale 5 con Jason Momoa e Willem Dafoe (15 dicembre)

Arriva in prima tv su Canale 5 il film Aquaman: scopriamo il suo cast

Aquaman andrà in onda su Canale 5 in prima serata, alle 21.20 del 15 dicembre ed è stato diretto da James Wan nel 2018. La pellicola è basata sul personaggio di Acquaman tratto dai fumetti della DC Comics, prodotto da Warner Bros. e DC Entertainment e rappresenta il sesto film dell’universo DC. Il copione è stato scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick mentre nel cast spiccano Jason Momoa, protagonista indiscusso, Amber Heard, Willem Dafoe, Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II, la meravigliosa Nicole Kidman, Dolph Lundgren e Patrick Wilson.

Aquaman, la trama del film

Le vicende narrate da Aquaman iniziano dal post Justice League, anche se viene mostrato nei primi minuti, un flashback del 1985 quando Thomas Curry, il guardiano del faro, incontra una donna meravigliosa chiamata Atlanna. L’uomo non sa di essersi innamorato della regina di Atlantide, scappata per evitare un matrimonio che non desiderava e l’unione tra i due vede l’arrivo di un figlio, Arthur Curry. Purtroppo però la loro pace viene distrutta quando vengono attaccati dalle guardie di Atlantide, per riportare Atlanna a casa, costretta a fuggire per salvare la sua famiglia.

Nel presente, invece Arthur, dopo aver collaborato con la Justice League torna alla sua vita di tutti i giorni. In una delle sue missioni personali Arthur affronta un gruppo di pirati che tenta di dirottare un sottomarino e nello scontro il padre di uno degli uomini si sacrifica facendosi esplodere, lasciando solo il figlio a gridare vendetta nei confronti di Aquaman. La sera stessa, mentre si trova in un pub, Arthur vede Mera, già conosciuta durante le battaglie con la Justice League, che gli chiede di tornare con lei ad Atlantide. L’uomo però non ne vuole sentire di andare nel posto che ha portato sua mamma ad abbandonarli e poi morire per cui ignora la richiesta e se ne va. Arthur però viene convinto quando vengono travolti da uno tsunami e riesce a salvare la vita del padre solo grazie a Mera. I due allora decidono di scendere negli abissi e capire cosa sta succedendo, prima che per i due mondi possa essere troppo tardi.

Aquaman: video del trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA