Aquilani, scherzo Le Iene/ Video, Michela Quattrociocche incinta di 3 gemelle?

Lo scherzo delle figlie in adozione ad Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche rimarrà nella storia de Le Iene e del piccolo schermo italiano. Il noto ex calciatore e l’attrice che ha trovato la popolarità grazie al film Scusami se ti chiamo amore, in coppia con Raoul Bova, hanno infatti due figlie: Aurora e Diamante. “Il desiderio più grande? Il figlio maschio. Dalla prima figlia mi chiedeva il maschio, il maschio, il maschio. La seconda ci avevano pure detto che poteva essere maschio e invece era femmina”, dice lei ai microfoni di Italia 1. Nasce così lo scherzo ad Aquilani, con la complicità della moglie con cui è sposato da 13 anni. Nicolò De Devitiis infatti organizza tutto a partire dalla finta gravidanza di Michela, che dovrà rivelare ad un certo punto di essere in attesa di ben tre figlie. La preoccupazione di Alberto si fa sentire fin dall’inizio, quando la Quattrociocche gli chiede di accompagnarla ad una visita ginecologica a sorpresa e l’ex calciatore si ritrova sempre più nervoso. Arrivata dalla ginecologa, anche l’attrice mostra dei segni di cedimento. Il medico però la rassicura: ha qualcosa di bello da rivelarle. “Non ti ha detto niente, ma abbiamo una notizia. Una bella notizia diciamo perchè Michela è incinta”, dice la ginecologa. Alberto rimane pietrificato e risponde subito: “Come fai ad essere incinta? Per me è una cosa impossibile. Io non ho avuto mai…”, tentenna sicuro che il famoso salto della quaglia non potrebbe mai tradirlo. Il colpo di scena però deve ancora arrivare: “Ci sono tre gemelli”. Incredulo e sotto choc, Aquilani pensa subito ad uno scherzo, ma le sue certezze crollano quando una seconda dottoressa conferma tutto, mettendoci il carico da novanta: devono fare un’ecografia entro breve. “Un fulmine a ciel sereno proprio. Ma già uno era un filmine al ciel sereno, tre proprio mi stai a parlare di…”, dice l’ex calciatore, sgranando gli occhi quando scopre che Michela sarebbe in attesa di tre bambine.

Scherzo Iene Aquilani, una finta gravidanza

Lo scherzo ad Alberto Aquilani sulla finta gravidanza di Michela Quattrociocche de Le Iene vede l’ex calciatore cambiare espressione in più momenti. All’inizio, quando scopre che la moglie è incinta, e poi quando scopre che potrebbero trattarsi di tre bambine. La ginecologa poi propone alla coppia di pensare persino all’adozione. “No che adottare, no no“, dice subito l’ex calciatore, anche se il medico gli fa notare che la famiglia entrerà ancora più in difficoltà quando si ritroverà a gestire le due figlie più nate più le altre tre in arrivo. “Lei e tiene una. Sono tre femmine come ti ho detto. Lei ne tiene una…”, dice la ginecologa, ma Aquilani si oppone. Anche quando la dottoressa rivela che in accordo con Michela ha già avviato le pratiche per l’adozione. “Abbiamo fatto un contratto, ci sono già delle persone che vogliono adottare le bambine“, ma l’ex calciatore è convinto del no secco. “Mi sconvolgi proprio la vita. Mo che me l’hai detto non esiste proprio al mondo. […] Me le tengo io, le gestisco io“, dice andando contro la moglie. “Affidi i figli tuoi a un’altra persona? Che stai scherzando? Mi fai una cosa del genere, mi segni a vita”, dice ancora. Quando rimane da solo con Michela, Alberto ritorna però agli inizi della storia: “Come hai fatto a rimanere incinta? Non lo facciamo da cent’anni…”. I dubbi aumentano facendo dei rapidi conti, anche se non osa dire che la Quattrociocche possa averlo tradito. La situazione si complica del tutto quando Aquilani si ritrova persino di fronte ai potenziali genitori adottivi delle figlie che dovranno nascere. Clicca qui per guardare il video di Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA