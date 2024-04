Aras Senol e Greta Zuccarello malati di Covid all’Isola dei Famosi 2024/ Luxuria: “Tamponi anche agli altri…”

Covid all’Isola dei Famosi 2024: due concorrenti contagiati, come stanno

Inizia tra infortuni e problemi l’Isola dei Famosi 2024. Dopo il ritiro di Francesca Bergesio a causa di un infortunio, scopriamo che altri due concorrenti rischiano il posto all’isola. Il pubblico ha infatti notato, nel corso della seconda puntata della nuova edizione, l’assenza di Aras Senol e Greta Zuccarello, causata da problemi di salute che sono stati specificati solo alla fine della puntata.

Vladimir Luxuria si è infatti collegata con l’albergo in cui risiedono in queste ore i due concorrenti, e sono stati loro a svelare di avere il Covid. “Stiamo bene tutti e due, abbiamo il Covid ma siamo asintomatici.” ha annunciato Greta Zuccarello, mostrandosi comunque in buona forma.

Vladimir Luxuria annuncia: “Tamponi a tutti i naufraghi, tutti negativi!”

La concorrente si è detta determinata a riprendersi presto e tornare in gara quanto prima: “Quindi siamo agguerriti, vorremmo tornare però non possiamo, dobbiamo aspettare il protocollo e quindi speriamo di negativizzarci il prima possibile”, ha continuato la concorrente. Poche parole, invece, per Aras, che ha confermato il desiderio della compagna d’avventura.

“Non demoralizzatevi. – ha esordito allora Vladimir Luxuria – Questo è un arrivederci, non è certo un addio. Greta so quanto tu ci tieni, quindi è solo una parentesi, uno stop momentaneo, una parentesi, noi non vediamo l’ora di rivedervi.” ha concluso la conduttrice, chiudendo il collegamento con i due concorrenti. In studio ha poi tenuto a rassicurare il pubblico sugli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024: “Sono stati fatti i tamponi a tutti gli altri naufraghi e sono tutti negativi“.











