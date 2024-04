Infortunio Francesca Bergesio all’Isola dei Famosi 2024/ Come sta dopo l’incidente?

Isola dei Famosi 2024: prova leader sfortunata per Francesca Bergesio

Prime grane per i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 alle prese con le sfide ostiche e prove fisiche che da sempre riguardano il reality. A farne le spese nelle ultime ore è stata Francesca Bergesio; come racconta il portale ufficiale – con tanto di clip – la vincitrice in carica di Miss Italia si è procurata un infortunio al ginocchio durante la prova leader ed ha dovuto abbandonare momentaneamente l’isola per alcuni accertamenti medici.

Non sembrano particolarmente preoccupanti le condizioni di Francesca Bergesio; dopo l’infortunio al ginocchio durante la prova leader si è detta dolorante ma non al punto da allarmarsi più del dovuto. Per fini di sicurezza e cautela, gli addetti ai lavori de L’Isola dei Famosi 2024 avranno pensato bene di prelevare la concorrente per sottoportala ad esami e cure di rito ma non si hanno ancora notizie dell’esito.

Francesca Bergesio: come sta dopo l’infortunio all’Isola dei Famosi 2024

“Siamo passati tutti sotto il fango e ci siamo graffiati; tu ti sei fatta male con quel volo facendo il tuffo, eravamo tutti preoccupati”. Questo il racconto di Samuel Peron, ricostruendo il piccolo incidente di Francesca Bergesio che le ha appunto provocato un infortunio al ginocchio. La giovane si è mostrata sorridente nel ricordare quella scena, quasi comica, motivo ulteriore per avere buone speranze in merito ad un suo recupero tempestivo evitando il rischio di dover rinunciare anzitempo all’esperienza all’Isola dei Famosi 2024.

Nella clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality si vede il momento in cui, sempre sorridente, Francesca Bergesio lascia Playa Coco per sottoporsi ad accertamenti al fine di scongiurare danni proibitivi al ginocchio. Ricordiamo che questa sera ci sarà la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2024; è lecito credere che aggiornamenti sulla questione arriveranno proprio nel corso della diretta.











