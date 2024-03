ARAS SENOL E LA SUA FIDANZATA EYLUL SAHIN/ Annuncio a Verissimo: “Ci sposiamo, sogniamo di invecchiare insiem

Aras Senol e la fidanzata Eylul Sahin, annuncio entusiasta a Verissimo: “Ci sposiamo”

Nella puntata di questo sabato 2 marzo 2024 di Verissimo è stato ospite Aras Senol, attore che presta il volto a Cetin di Terra Amara. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin. In studio a Verissimo è poi entrata la fidanzata di Aras Senol, Eylul Sahin sulla quale l’attore ha esclamato: “Sono innamorato da due anni e tre mesi. Sono molto felice.” Durante la prima intervista di coppia in Italia i due giovani hanno ripercorso il loro amore. Lei studia per diventare una musicista e cantante, è felicemente innamorata di Aras: “È molto divertente, mi fa ridere molto è molto comprensivo ed è il mio migliore amico oltre ad essere il mio fidanzato. È bello e carismatico” “Ci sono tante cose che mi hanno colpito di lei ma Eylul ha veramente un cuore d’oro, viene da una famiglia bellissima, per me è la donna più bella del mondo ed è di una dolcezza incredibile, è questa la cosa che mi ha colpito di più di lei.” ha rivelato invece l’attore.

Aras Senol, Cetin di Terra Amara ha poi raccontato a Verissimo quando ha capito di essere innamorato della sua fidanzata Eylul Sahin: “Io ho fatto il primo passo. Lei mi ha chiesto, lo ricordo bene, senti Aras anche io provo qualcosa per te ma tu sei sicuro? Ed io ho risposto ‘certo!’ perché ero già innamorato di lei.” I due si sono detti molto fortunati ad essersi incontrati ed alla fine hanno annunciato di aver intenzione di sposarsi entro pochi anni E quali sono i loro sogni, Eylul ha rivelato: “In realtà sogniamo di invecchiare insieme, di stare insieme per tutta la vita.” E Aras ha aggiunto: “Non importa di stare in una casa grande quello che vogliamo è stare insieme, divertirci insieme sperando di restare sempre in salute.”

Aras Senol di Terra Amara presenta la fidanzata a Verissimo

Aras Senol, il Cetin di Terra Amara, torna ospite a Verissimo per presentare a tutto il pubblico di Canale 5 la fidanzata Eylul Sahin. Proprio così l’attore turco, che presta il volto all’amatissimo personaggio di Cetin nella serie campione d’ascolti di Canale 5, torna nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per un’occasione davvero speciale. Lo scorso ottobre, infatti, l’attore, modello ed ex atleta aveva rivelato della presenza di una donna nella sua vita. Si tratta della fidanzata Eylul Sahin su cui ha detto: “sono fidanzato da quasi due anni. Sono davvero molto felice. Stare al fianco di una persona che ti ama davvero è una grande fortuna”.

Non solo, nell’intervista di gennaio 2024, l’attore turco aveva confessato di pensare al matrimonio con la sua Eylul Şahin: “ne stiamo parlando, vorremmo sposarci tra due o tre anni”. Chissà che questa volta Aras Şenol a Verissimo non possa proprio annunciare o fare la proposta di matrimonio alla sua amata Eylul Sahin.

Chi è Aras Senol di Terra Amara

Ma chi è Aras Senol di Terra Amara? Classe 1993, Aras è nato il 4 luglio a Istanbul. Dopo aver conseguito la laura in Belle arti all’Università di Yeditepe, debutta a teatro nel 2016 per poi prendere parte a diverse serie televisive. Durante la sua carriera ha anche partecipato a diversi festival teatrali svoltisi in Libano, Croazia, ma anche in Italia. Tra le sue esperienze come attore: la commedia İki Efendinin Usagi, ma anche un piccolo ruolo nel film “The Journey” di Ridley Scott.

La svolta per Aras Senol è arrivata nel 2018 quando viene scelto per prestare il volto al personaggio di Çetin Ciğerci nella serie Terra Amara. Un ruolo che gli cambia la vita, visto che la soap diventa un fenomeno di costume conquistando non solo la Turchia, ma anche il resto d’Europa. Nel 2023 partecipa alla serie Hayatımın Neşesi dove interpreta il personaggio di Serdar, mentre è Levent nella serie web Aşkımız Yeter.











