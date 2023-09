Arena Suzuki 2023 dai 60 ai 2000, 1a puntata/ Diretta e scaletta: tuffo nel passato con Paola e Chiara e…

Arena Suzuki 2023 dai 60 ai 2000, le anticipazioni della diretta dell’evento

Tra gli eventi televisivi e dello showbiz più attesi si annovera Arena Suzuki 2023 dai 60 ai 2000, condotto da Amadeus in chiaro tv su Rai Uno e in streaming online su Raiplay.it. L’evento intinerante nel cuore della musica in viaggio tra le epoche temporali e le 5 decadi, dagli anni ’60 agli inizi anni ’00, é atteso per la prima serata televisiva di RaiUno, sabato 23 settembre 2023.

Casa Rai quindi è pronta a celebrare la grande musica italiana ed internazionale dagli anni 60 ai 2000, con il primo appuntamento televisivo di Arena Suzuki in Arena, lo show musicale condotto dal preannunciato conduttore del Festival di Sanremo 2023, Amadeus! E la scaletta che si anticipa dell’evento non può che essere ricca di ospiti, nostrani e internazionali.

La set-list dell’evento Arena Suzuki 2023

Live dall’Arena di Verona, Arena Suzuki dai ’60 ai ‘2000, celebra la musica senza tempo nella seguente set-list di artisti e canzoni:

Trevor Horn (The Buggles) con “Video Killed The Radio Star”

Paola & Chiara con “Vamos A Bailar”

Captain Sensible con “Wot”

Rednex con “Cotton Eye Joe”

Adriano Pappalardo con “Ricominciamo”

Simple Minds con “Don’t You (Forget About Me)” e Alive and Kicking

Renga Nek con “Angelo” e “Laura non c’è”

The Sugarhill Gang con “Rapper’s Delight”

Haddaway con “What Is Love”

Doctor & The Medics con “Spirit In The Sky”

Iva Zanicchi con “Testarda io” e “Zingara”

Tavares con “More Than A Woman”

Irene Grandi con “Bruci la città”

Las Ketchup con “Aserejé”

Alan Sorrenti con “Figli delle stelle”

Nel corso della conduzione in tandem con dj Massimo Alberti, Amadeus si adopera per l’intrattenimento dell’occhio pubblico fedele alla TV di Stato, Rai, e particolarmente attesa dell’evento é la partecipazione del duo di sorelle ricongiuntosi a Sanremo 2023, Paola e Chiara











