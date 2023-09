Arena Suzuki dai 60 ai 2000. 2a puntata/ Ospiti e diretta: Kool & The Gang, i Blue, Orietta Berti e…

Arena Suzuki dai 60 ai 2000: anticipazioni e diretta seconda puntata 27 settembre

Mercoledì 27 settembre, in prima serata, su Raiuno, torna l’appuntamento con Arena Suzuki dai 60 ai 2000. Dopo il successo ottenuto con la prima puntata nel corso della quale l’hashtag #ArenaSuzuki è finito in trend topic su Twitter, questa sera, Amadeus riapre l’Arena di Verona per regalare al pubblico presente, ma anche ai telespettatori, una serata di grande musica in compagnia di grandi nomi che, dagli anni Sessanta ai Duemila, hanno fatto ballare tutti con le loro hit, ma hanno anche regalato momenti speciali e romantici facendo da colonna sonora a tantissime storie d’amore.

Nel doppio ruolo di conduttore e dj insieme a dj Massimo Alberti, Amadeus farà ballare il pubblico presente all’Arena e quello a casa sulle note dei grandi successi dance e non solo dei vari decenni. Una serata di grande musica e divertimento che tornerà mercoledì 4 ottobre per l’ultimo appuntamento della stagione.

Gli ospiti della seconda puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000

Sono tanti gli ospiti che, nel corso della seconda puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000, si alterneranno sul palco dell’Arena di Verona. Ospiti speciali della serata sono i Kool & The Gang, il gruppo statunitense simbolo del mitico Studio 54 di New York che farà ballare tutti spaziando dal jazz al soul, dal funk alla disco, con le hit “Celebration” e “Fresh”. Grande attesa per il ritorno in Italia dei Blue, band simbolo degli anni Duemila “One love” e “A chi mi dice”. E ancora: Jimmy “Bo” Horne con “Gimme Some” e “Dance Across The Floor”, Ice Mc “It’s A Rainy Day” e “Think About The Way”.

Spazio anche ai grandi nomi della musica italiana come Lorella Cuccarini con l’intramontabile “La notte vola”, Orietta Berti che farà cantare tutti con “Quando l’amore diventa poesia” e il gran successo “Fin che la barca va”. Momento super romantico, infine, con l’arrivo sul palco di Amedeo Minghi che si esibirà sulle note di “1950” e su quella di “Vattene amore” in duetto con Mietta.

Come vedere in diretta streaming Arena Suzuki dai 60 ai 2000

La seconda puntata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 è seguita in diretta da Rai Radio2, la radio ufficiale della trasmissione. Tuttavia, lo show, oltre che in diretta televisiva su Raiuno, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione. Con Raiplay si può rivedere anche la prima puntata e le singole esibizioni degli artisti che si sono alternati sul palco dell’Arena di Verona.

