Ariadna Romero al mare con Cicelys Zelies/ “Sta stronz*!”: sfida al bikini più hot?

Ariadna Romero sta per recarsi al mare con l’amica Cicelys Zelies. Proprio la modella cubana, le ha proposto di indossare uno dei suoi costumi supersexy ma la ex isolana ridendo, ha avuto modo di apostrofarla come “stronz*” per via del fisico mozzafiato che lei – a sua detta – non potrebbe mai replicare. Nel frattempo, la super top model è stata, nel corso della passata stagione televisiva, uno dei personaggi che ha fatto impazzire il popolo di maschietti di Canale 5. Ed infatti, ha avuto modo di partecipare ad una puntata di Ciao Darwin nel ruolo di madre natura. Classe 1983, Cicelys Zelies è nata a l’Avana (Cuba) ma da giovane è arrivata in Italia. Nel nostro belpaese ha cominciato a lavorare come modella sfilando per importanti brand. Attualmente vive tra Milano e Napoli e, proprio nella bella città del sud ha trovato l’amore tra le braccia di Diego Taiani, giovane avvocato che ha sposato nel 2017.

Ariadna Romero al mare con Cicelys Zelies: “Sta stronz*!”

“Ragazzi sto aspettando la mia amica per andare al mare e con quel fisico usa dei costumi che si può permettere… e questa grandissima stronz* mi ha detto che mi porta un costume… andare al mare con lei è una cattiveria”, ha esordito Ariadna Romero tramite le sue Stories di Instagram. A questo punto, vedremo dopo quale costume avrà deciso di farle indossare l’amica Cicelys Zelies. La modella cubana, oltre ad essere bellissima, ama essere impegnata sul sociale, ecco perché, proprio l’ultimo scatto postato sul suo profilo di Instagram, invita i follower ad una serata benefica: “Io e la mia amica Dj super top vi aspettiamo questa sera al @il_clubbino per una serata di #beneficenza. L’intero incasso sarà utilizzato per acquistare una giostra per i bambini disabili di San Nicola. Vi aspettiamo… Pronti a vivere questa serata insieme a noi?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA