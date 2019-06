ARIADNA ROMERO/ “Con Pierpaolo Petrelli rapporto sereno” (All Together Now)

Ariadna Romero è una delle ospiti della semifinale di “All Together Now“, il programma condotto da Michelle Hunziker con la complicità di J-Ax nel ruolo di capo del muro. Giovedì 13 giugno in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale e per l’occasione ci sarà un parterre di ospiti speciali tra cui: Iva Zanicchi, reduce dalla finale del Grande Fratello 16, e le due modelle ex naufraghe Ariadna Romero e Youma Diakite. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Ariadna si è raccontata a 360° in una lunga intervista rilasciata a Il Giornale. In primis ha parlato del presunto tradimento del fidanzato Francesco Acerbi: “quando sono partita per l’Isola ero single quindi non c’era un tradimento perché non c’era un fidanzato. Poi c’era il papà di mio figlio che si vedeva – o si vede – con Jay Gigli, non so… Ma riguardo alla sua vita privata so ben poco, non siamo insieme ormai da un anno e passa… quindi non so. Tradimento di sicuro non c’è stato, è da un po’ che è finita”.

Ariadna Romero: “all’Isola è tutto molto amplificato”

La modella ed attrice cubana, che tutti ricorderete per aver recitato nel film “Finalmente la felicità” di Leonardo Pieraccioni, ha raccontato di quando è scoppiata a piangere in diretta a L’isola dei Famosi per la battuta infelice di Jeremias Rodriguez. “Qando sei dentro un reality è tutto molto amplificato. Lo so che può sembrare una reazione esagerata e sicuramente guardandola da al di fuori lo è, solo che quando sei lì è un mix di emozioni forti: non mangi, dormi sulla sabbia, non ti fai mai una doccia d’acqua dolce e hai tante difficoltà” ha detto Ariadna Romero che in quel momento pensava alla persona che aveva lasciato in Italia. “Ogni cosa, la esasperi e io in quel momento avevo un pensiero per una persona al di fuori dell’Isola e, anche se non ero fidanzata, ce l’avevo dentro. Quindi Jeremias ha fatto una battuta un po’ spinta e io mi sono preoccupata per cosa avrebbero potuto interpretare fuori, tutto qua” ha detto la modella. Durante la sua chiacchierata ha parlato anche di Riccardo Fogli che l’ha chiamata zocc*la per una nomination: “con Riccardo non ho mai avuto la possibilità di chiarire, non ci siamo più visti una volta usciti dall’Isola. Non ho saputo questa cosa fin quando sono uscita fuori; è una cosa poco carina, anche perché non c’era una motivazione valida”.

Ariadna Romero: “con il mio ex Pierpaolo Petrelli ho un rapporto sereno”

Ariadna Romero in passato ha avuto una storia d’amore con l’ex velino Pierpaolo Petrelli. Un amore importante da cui è nato nel 2017 il piccolo Leonardo. Oggi la loro relazione è terminata, ma per il bene del figlio hanno deciso entrambi di restare in buoni rapporti. “Per come la vedo io e ovviamente posso anche sbagliare, i bambini soffrono di più se hanno due genitori che non vanno d’accordo dentro casa e subire le discussioni, piuttosto che vedendo due genitori separati ma felici” – ha dichiarato a Il Giornale l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, che ha precisato – “i rapporti sono assolutamente sereni e proprio questa domenica siamo andati tutti e tre, io, il bambino e Pierpaolo, al museo della scienza”. Parlando dell’ex compagno Pierpaolo ha detto: ” è un bravo papa, può vedere il bambino quando vuole, lo può prendere quando vuole, abbiamo un rapporto assolutamente sereno”.



