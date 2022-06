Ariadna Romero è innamorata?/ L’ex di Pierpaolo Pretelli accanto a un calciatore…

Ariadna Romero sta insieme a Nicola Ventola? “Molte segnalazioni…“

Si infiamma il gossip su Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli e che più volte è comparsa in tv al Grande Fratello Vip mentre lui gareggiava come concorrente. Secondo un’indiscrezione rilanciata dall’influncer ed esperta di gossip Deianira Marzano, la modella sarebbe innamorata di un ex stella del calcio italiano: Nicola Ventola. Nelle scorse ore i due si sono immortalati insieme sui social, in una Instagram story, felici e sorridenti durante il concerto di Maluma.

L’influencer ha così pubblicato sul suo profilo la loro Instagram story, che li ritrae l’uno accanto all’altro, condividendo anche una segnalazione ricevuta sul loro conto: “Lui spesso sta con Ariadna, lei cerca di ‘nasconderlo’ ma ti assicuro che c’è del tenero tra i due!“. L’influencer a quel punto ha avanzato l’ipotesi di una possibile frequentazione tra la modella e l’ex calciatore, avallata anche dai numerosi messaggi ricevuti a riguardo: “Relazione nascente con Ariadna Romero e Ventola? Molte segnalazioni“.

Ariadna Romero in ottimi rapporti con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Il cuore di Ariadna Romero, dunque, potrebbe tornare a battere per una nuova fiamma che risponderebbe al nome di Nicola Ventola. Si tratterebbe della prima vera relazione dopo la rottura con Pierpaolo Pretelli, con il quale è rimasta in buonissimi rapporti. Tra lei e l’ex gieffino non sono rimaste vecchie scorie e, anzi, hanno sempre mantenuto un filo positivo ad unirli anche e soprattutto per il bene del figlio Leonardo.

E anche con Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pretelli, il rapporto è ottimo, come aveva dichiarato la stessa Romero in un’intervista: “Con Giulia Salemi ho un rapporto bellissimo, facevo le videochiamate con lei mentre Leo era in vacanza con il papà. Questo è l’esempio che vorrei portare a tante donne. Si deve rispettare la vita sentimentale del proprio ex, ma la famiglia, anche allargata, è importante“.

