Ariadna Romero chi è l’ex fidanzata di Pierpaolo Petrelli/ “Mio figlio è la mia vita”

Nata a Cuba, precisamente a Fomeno, il 19 settembre del 1986, Ariadna Romero è l’ex fidanzata di Pierpaolo Petrelli, nonché mamma del suo bambino, Leonardo. La 36enne ha iniziato la carriera da modella nella sua terra d’origine, ma viene notata da un agente italiano e per questo motivo decide di trasferirsi nel Bel Paese. Approda nella televisione con Quelli del calcio, il programma talk-calcistico condotto a quei tempi da Simona Ventura e dopo arriverà anche al Cinema, nel 2011, grazie al film di Leonardo Pieraccioni, “Finalmente la felicità.”

Successivamente la vediamo a Ballando con le stelle e a Pechino Express, in coppia con Francesca Fioretti, conquistando il secondo posto. Il 2019 invece è la volta de L’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi. Nonostante la ripetuta visibilità televisiva, Ariadna Romero si è sempre dimostrata molto riservata, anche se ciò non le ha risparmiato la lontananza dai giornali di cronaca rosa. Di lei si sa infatti che prima di iniziare la storia d’amore con Pierpaolo Petrelli, è stata sposata con il noto giocatore italiano di basket Lorenzo Gergati. I due erano molto innamorati: sono convolati a nozze nel 2012 con un rito civile prima di scambiarsi le fedi in chiesa a Cuba, nel paese natale della modella.

Ariadna Romero parla di Giulia Salemi e del suo rapporto con il figlio

Ariadna Romero si è innamorata di Pierpaolo Petrelli dopo la rottura con Lorenzo Gargati, suo ex marito. I due hanno avuto un vero colpo di fulmine e il loro è stato un amore travolgente: nel 2017, prima di lasciarsi hanno avuto un figlio, Leonardo. Oggi entrambi hanno preso strade diverse, benché rimangono per sempre uniti dall’amore per i loro bambino.

Recentemente la modella cubana si è lasciata andare ad un commento sul suo ex Pierpaolo Petrelli, che negli ultimi tempi è stato protagonista a Tale e quale show, oltre ad essere presenza fissa a Domenica In. “Viviamo un ottimo rapporto”, ha fatto sapere Ariadna durante la sua ospitata a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. Con l’occasione, tra una chiacchiera e l’altra, non ha esitato a parlare anche di Giulia Salemi, l’attuale fidanzata dell’ex velino di Striscia la Notizia. La modella cubana ha speso belle parole per la showgirl italo-iraniana: “E’ una ragazza molto intelligente” ha confessato in diretta, prima di parlare di sé e del suo rapporto con il figlio: “E’ un periodo molto sereno e molto felice della mia vita. Trovare l’equilibrio non è facile, ma in questo momento per me è così. Mio figlio Leonardo è la mia vita, lui ha 4 anni e mezzo, a luglio ne compirà 5. Ormai è un ometto!” ha detto entusiasta.

