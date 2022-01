Ariadna Romero: “Pierpaolo Pretelli? Ottimo rapporto”/ “Giulia Salemi è intelligente”

Ariadna Romero è intervenuta in collegamento audiovisivo da Miami e in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Cecilia Malannino. La showgirl, ex di Pierpaolo Pretelli, ha detto che “è un periodo molto sereno e molto felice della mia vita. Trovare l’equilibrio non è facile, ma in questo momento per me è così. Mio figlio Leonardo è la mia vita, lui ha 4 anni e mezzo, a luglio ne compirà 5. Ormai è un ometto!”.

A proposito del suo primogenito, avuto dal concorrente di Tale e Quale Show, Ariadna Romero ha sottolineato come Pierpaolo sia un padre molto presente e come con lui il legame sia ancora ottimo, così come quello con Giulia Salemi, sua attuale compagna: “Lasciamo stare gli haters, ma alle tante mamme che vivono una separazione e sono sconfortate dico che l’amore può continuare anche dopo. Poi io con Giulia Salemi ho un rapporto bellissimo, facevo le videochiamate con lei mentre Leo era in vacanza con il papà. Questo è l’esempio che vorrei portare a tante donne. Si deve rispettare la vita sentimentale del proprio ex, ma la famiglia, anche allargata, è importante. Giulia è una ragazza molto intelligente, non era scontato che da parte sua ci fosse disponibilità. Lei è molto matura e sensibile”.

ARIADNA ROMERO: “IO AL GF VIP? AL MOMENTO NON È NEI MIEI PIANI”

Nel prosieguo della sua intervista a “Trends&Celebrities”, Ariadna Romero ha parlato di reality show, confessando che il Grande Fratello Vip “non è nei miei piani al momento, ho un bambino troppo piccolo. Ho fatto l’Isola dei Famosi nel 2019 quando Leo aveva un anno: sono stata via un mese e mi sembrava di morire. Il GF, peraltro, è una specie di sequestro di persona. Con i reality show io penso di avere chiuso, l’Isola è stato un trauma”.

A proposito dell’attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, comunque, Romero ha affermato: “Mi piaceva molto di più l’anno scorso, era più romantico. Emergeva meglio l’amicizia, c’erano più cose positive. Quest’anno solo litigate”.

