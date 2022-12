Ariadna Romero e Leo: ex e figlio Pierpaolo Pretelli/ “Mi ha lasciata per telefono”

Ariadna Romero e i veri motivi della rottura con Pierpaolo Pretelli: “Mi disse basta al telefono, poi…”

Ariadna Romero e Leo sono l’ex fidanzata e il figlio di Pierpaolo Pretelli. Tra la ragazza e il fotomodello i rapporti sono molti buoni, nonostante le incomprensioni burrascose del passato. Lui, adesso, è impegnato e felicemente fidanzato con Giulia Salemi, una ragazza che Ariadna ha più volte definito “molto intelligente”. La loro, in un certo senso, potrebbe sembrare una famiglia allargata. Al di là dei ruoli prevalgono rapporti cordiali, questo perché la priorità di Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli è sempre stata quella di tutelare il piccolo Leo, che sta diventando un ometto.

I due hanno vissuto un’intensa storia d’amore, ricca di alti e bassi, con più momenti no evidentemente. Pierpaolo Pretelli ha sempre ammesso di aver tentato più volte di riconquistare Ariadna, dopo la fine della loro storia d’amore, trascurando però dei dettagli non irrilevanti. “Mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell’estate. Io sono scappata a Cuba, non volevo vedere nulla”, ha raccontato la bella influencer.

Ariadna Romero e il rapporto con Giulia Salemi: “Si deve rispettare vita sentimentale del proprio ex”

La realtà, come al solito, sta nel mezzo. Infatti è dopo aver compreso l’errore che Pierpaolo ha deciso di riprovarci con Ariadna, trovando però dall’altra parte un muro: “Finito il programma mi ha detto di aver capito l’errore e che aveva bisogna di me. Poi, ad ottobre decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita davvero. Non riesco più a provare un sentimento per lui”, ha confessato. In un intervento ad RTL 102.5 News, invece, ha speso parole al miele per l’attuale fidanzata di Pierpaolo, Giulia Salemi, con cui ormai lui sembra aver definitivamente voltato pagina e iniziato un nuovo cammino.

“Tante mamme vivono una separazione e sono sconfortate, a loro dico che l’amore può continuare anche dopo. Con Giulia Salemi ho un rapporto bellissimo, facevo le videochiamate con lei mentre Leo era in vacanza con il papà. Questo è l’esempio che vorrei portare a tante donne”, ha dichiarato Ariadna Romero. “Si deve rispettare la vita sentimentale del proprio ex, ma la famiglia, anche allargata, è importante. Giulia è una ragazza molto intelligente, non era scontato che da parte sua ci fosse disponibilità. Lei è molto matura e sensibile”.











