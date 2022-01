Biagio D’Anelli già in quarantena per entrare al GF lunedì/ Slitta Delia Duran

Biagio D’Anelli e Delia Duran entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip, il primo per riabbracciare la sua Miriana Trevisan, la seconda per prendere parte al reality show di Canale 5 in qualità di concorrente. Secondo quanto ha potuto verificare IlSussidiario.net, D’Anelli ha già cominciato il suo periodo di quarantena per essere pronto a fare il suo ingresso nella puntata di lunedì 10 gennaio 2022 e ritrovare così la sua Miriana, che proprio poche ore fa, durante la diretta condotta da Alfonso Signorini, ha ammesso di avvertire una profonda mancanza da quando la sua dolce metà è stata estromessa dal gioco.

D’altro canto, l’intesa fra l’ex volto di “Non è la Rai” e il 38enne originario di San Giovanni Rotondo è cresciuta settimana dopo settimana, fino a sfociare in una serie di baci che i due si sono scambiati anche sotto le coperte, in modo da essere riparati dall’occhio elettronico delle telecamere installate all’interno della Casa e vivere un loro momento di “privacy”. Biagio D’Anelli ha sottolineato di avere compiuto la propria scelta sentimentale e di essere determinato a stare con Miriana dopo avere lasciato ufficialmente la sua precedente fidanzata.

BIAGIO D’ANELLI E DELIA DURAN: QUARANTENA PER IL GF VIP, MA LA MOGLIE DI ALEX BELLI…

Detto di Biagio D’Anelli, che dunque fra meno di sette giorni potrebbe ritrovare l’abbraccio di Miriana Trevisan, è giusto focalizzarsi anche su Delia Duran, il cui ingresso al GF Vip era stato annunciato sui social media e tutti si attendevano che avvenisse già nella serata di ieri. Poche ore prima della diretta, tuttavia, la moglie di Alex Belli era comparsa in una Instagram Stories insieme a lui e in molti si erano domandati il motivo, dal momento che avrebbe dovuto osservare la quarantena per poter accedere nella Casa.

Stando a quanto appreso e verificato da IlSussidiario.net, la quarantena di Delia Duran è soltanto slittata, in quanto è assolutamente confermata l’intenzione di farla entrare al Grande Fratello Vip, dove incrocerà dal vivo la sua “nemica sentimentale” Soleil Sorge. Pare infatti che gli autori stiano preparando numerose sorprese per lei e vogliano in qualche modo attendere il momento giusto per inserirla nel novero dei partecipanti, facendo sì che le dinamiche interne e le circostanze possano rivelarsi maggiormente favorevoli per il suo personaggio e coinvolgerla ampiamente.



