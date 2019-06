Ariana Grande/ Altre 19 date al suo Sweetener Tour 2019: verrà anche in Italia?

La nota cantante americana Ariana Grande ha annunciato ben 19 date in più per quanto riguarda il suo Sweetener World Tour 2019. Nonostante la stessa popstar abbia dichiarato di soffrire dello stress derivante dai ritmi serrati delle sue esibizioni live in giro per gli Stati Uniti e l’Europa, la 26enne della Florida ha deciso di aggiungere nuove date per il prossimo autunno e inverno. Nel dettaglio, i nuovi live si svolgeranno nelle arene a stelle e strisce fra il 9 novembre e il 21 dicembre, oltre a quelle già confermate per il Nord America e l’Europa. Secondo gli addetti ai lavori non è da escludere che queste nuove date aggiunte possano invogliare la Grande a proseguire il suo tour mondiale anche nel 2020, nonostante qualche problemino di salute, e nonostante la stessa abbia spiegato di soffrire di stress post traumatico. Di conseguenza i fan rimangono in attesa di nuovi annunci, soprattutto quelli europei, italiani compresi.

ARIANA GRAND: ALTRE 19 DATE AL SUO SWEETENER TOUR 2019

Purtroppo nessuna data è in programma negli stadi del Belpaese, un tour, lo Sweetener, che è stato organizzato l’anno scorso fra mille incertezze, come ricorda optimagazine, e che proseguirà fino ai primi giorni di agosto in Nord America, fra Stati Uniti e Canada, per poi toccare a settembre le principali capitali europee. Nel Vecchio Continente la 26enne originaria della Florida vi rimarrà fino a metà ottobre, dopo di che farà ritorno negli Stati Uniti iniziando da Nassau il 9 novembre, e chiudendo al Forum di Los Angeles il 21 dicembre, a ridosso delle festività natalizie. Evidentemente la scelta di aggiungere ben altre 19 date, è derivata dal fatto che il tour sta riscontrando un enorme successo, e di conseguenza gli organizzatori hanno ben pensato di prolungare la “macchina da soldi” superando così le 100 tappe nella sola America del nord. In Italia Ariana manca da due anni, dal 2017, quando si esibì a Roma e Torino col suo Dangerous Woman Tour. Fu il tristemente noto tour che fece 22 vittime nel suo concerto di Manchester.

